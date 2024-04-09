Сентиментальная речь Елизаветы II на свадьбе Чарльза и Камиллы: что сказала монарх

Король Чарльз и королева Камилла сегодня празднуют девятнадцатую годовщину со дня своей свадьбы, которая состоялась 9 апреля 2005 года.

Пара связала себя узами брака на гражданской церемонии в Виндзорской ратуше, а на торжественном банкете, прошедшем в Виндзорском замке, покойная королева Елизавета II произнесла очень сентиментальную речь.

Банкет состоялся после службы благословения в часовне Святого Георгия, на которой Ее Величество присутствовала.

Свадьба Чарльза и Камиллы, 9 апреля 2005 года / Фото: Associated Press

На вечеринке, где присутствовало около 800 гостей, королева Елизавета II начала свою речь с кивка в сторону одной из своих страстей всей жизни – лошадей. Говоря об ипподроме Эйнтри и ежегодных соревнованиях Grand National по бегу с препятствиями, она сказала:

"Они преодолели Бечерс-Брук, а также множество других ужасных препятствий. Они справились, и я очень горжусь и желаю им всего наилучшего. Мой сын дома и с женщиной, которую он любит", - цитирует слова королевы журнал Woman and Home Magazine.

Свадьба Чарльза и Камиллы, 9 апреля 2005 года / Фото: Associated Press

Ранее мы рассказывали, что королева отказалась от посещения гражданской свадебной церемонии из-за своей роли главы англиканской церкви, которая не поощряет разводы. Кстати, по этой же причине дочь Елизаветы II – принцесса Анна – во второй раз выходила замуж в Шотландии, а не в Англии.

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