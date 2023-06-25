Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сентиментальный король: Чарльз III расплакался на публичном мероприятии

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
170
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Сентиментальный король: Чарльз III расплакался на публичном мероприятии

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Пять дней подряд король Чарльз и королева Камилла посещали королевские скачки в Аскоте.

В один из дней монарх даже прослезился на публике, а это фото облетело все СМИ. Чарльз был тронут после своего первого триумфа победителя Royal Ascot.

Король Чарльз и королева Камилла на Royal Ascot / © Getty Images
Король Чарльз и королева Камилла на Royal Ascot / Фото: Getty Images

Одна из лошадей монарха принимала участие в забеге. Чарльз и Камилла выглядели взволнованными в королевской ложе, когда наблюдали за соревнованием. А когда наездник выиграл гонку, многотысячные толпы на трибунах зааплодировали, а король прослезился.

Король Чарльз III в Аскоте / © Getty Images
Король Чарльз III в Аскоте / Фото: Getty Images

Этот момент на публике прокомментировала племянница короля – Зара Тиндалл, которая также с мужем посещала почти все дни скачек в Аскоте.

Когда ее спросили, что она думает о победе лошади короля Чарльза в скачках в Аскоте, Зара ответила: "Это горько-сладко, не так ли? Я думаю, как горда и взволнована была бы наша бабушка, королева. Это было невероятно, какая гонка", - сказала Зара.

Зара Тиндалл / © Getty Images
Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

В этом году Чарльз и Камилла впервые посетили Аскот в роли короля и королевы. Напомним, именно на скачках королеву Камиллу внезапно застукали за вредной привычкой.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
170
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация