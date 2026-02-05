Сэр Дэвид Бекхэм обзавидуется: король Чарльз III показал своих кур

Король Чарльз и сэр Дэвид Бекхэм / © Associated Press

В Instagram королевского аккаунта опубликовали видео отрывок из нового фильма про короля Великобритании «В поисках гармонии: видение короля», премьера которого недавно прошла в Виндзорском замке.

Фильм выходит на канале Prime Video завтра, в пятницу, 6 февраля.

В видео показано, как Чарльз, одетый в песочный жакет и штаны такого же цвета и обут в высокие резиновые сапоги с корзиной в руках заходит в курятник собрать яйца. Поклонники восторженно отзываются об этом видео Чарльза и пишут, что с нетерпением ждут выход фильма.

Ранее сэр Дэвид Бекхэм показывал, как выращивает кур в своем загородном поместье. Мы подробнее рассказывали, почему это так модно и как начать это дело. Но королю Чарльзу такие советы ни к чему, ведь он и так отлично вписался в деревенскую жизнь и очень любит проводить время на природе.

Король Чарльз и сэр Дэвид Бекхэм / © Getty Images

Напомним, ранее мы показывали битву садоводов — Дэвида Бекхэма против принца Уильяма Уэльского.