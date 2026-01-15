- Дата публикации
Сэр Дэвид Бекхэм против принца Уэльского Уильяма: битва заядлых садоводов
Принц Уильям в качестве покровителя организации We Are Farming Minds посетил семейную ферму площадью в Херефордшир.
Будущий король Англии приехал, чтобы узнать о важности поддержки психического здоровья в фермерском сообществе.
Находясь там, Уильям рассказал о том, как фермеры часто сталкиваются с многочисленными внешними факторами давления и значительной неопределенностью, что может оказать глубокое влияние на их психическое здоровье.
Во время мероприятия Уильям также включился в работу, помогая в выполнении различных задач, таких как обрезка яблонь, строительство новых ограждений и кормление овец. И, надо отметить, у него это великолепно выходит.
Видимо в их семейном загородном доме Анмер-холл принц Уэльский часто проводит время в саду со своими детьми. Он чудесно орудует содовыми предметами и может составить конкуренцию сэру Дэвиду Бекхэму, который является ярым садоводом.
Тем временем принцесса Уэльская Кэтрин сегодня принимала в Виндзорском замке женскую сборную по регби.