ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
236
Время на прочтение
1 мин

Сэр Дэвид Бекхэм против принца Уэльского Уильяма: битва заядлых садоводов

Принц Уильям в качестве покровителя организации We Are Farming Minds посетил семейную ферму площадью в Херефордшир.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Уильям и сэр Дэвид Бекхэм

Принц Уильям и сэр Дэвид Бекхэм / © Associated Press

Будущий король Англии приехал, чтобы узнать о важности поддержки психического здоровья в фермерском сообществе.

Находясь там, Уильям рассказал о том, как фермеры часто сталкиваются с многочисленными внешними факторами давления и значительной неопределенностью, что может оказать глубокое влияние на их психическое здоровье.

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

Во время мероприятия Уильям также включился в работу, помогая в выполнении различных задач, таких как обрезка яблонь, строительство новых ограждений и кормление овец. И, надо отметить, у него это великолепно выходит.

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

Видимо в их семейном загородном доме Анмер-холл принц Уэльский часто проводит время в саду со своими детьми. Он чудесно орудует содовыми предметами и может составить конкуренцию сэру Дэвиду Бекхэму, который является ярым садоводом.

Сэр Дэвид Бекхэм в своем саду

Сэр Дэвид Бекхэм в своем саду

Тем временем принцесса Уэльская Кэтрин сегодня принимала в Виндзорском замке женскую сборную по регби.

Дата публикации
Количество просмотров
236
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie