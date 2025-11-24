Сэр Дэвид Бекхэм разделяет одно хобби с королем Чарльзом: что это

Королева Камилла, Дэвид Бекхэм и король Чарльз / © Associated Press

Реклама

Легенда футбола — Дэвид Бекхэм — который недавно получил рыцарский орден от короля, присоединится к садоводу, писателю и телеведущей Фрэнсис Топхилл в создании сада на Королевской выставке цветов в Челси, которая пройдет в мае 2026 года.

Бекхэм и садовод Алан Титчмарш выступят в качестве послов Фонда короля Чарльза III и поддержат творение Топхилл, которое станет ее первым в истории на знаменитой выставке.

Король Чарльз и Дэвид Бекхэм / © Getty Images

«Моя любовь к сельской местности началась, когда я в детстве гостил у бабушки и дедушки. Я на собственном опыте убедился, насколько полезным может быть садоводство, и именно поэтому я с нетерпением жду возможности поработать с Королевским садоводческим обществом и Фондом короля над их садом Curious Garden на выставке цветов Королевского садоводческого общества в Челси в 2026 году. Надеюсь, мы вдохновим людей выйти на природу и попробовать что-то новое», — заявил Дэвид в пресс-релизе, который цитирует журнал People.

Реклама

Тема «Загадочного сада» будет разработана с целью «побудить нацию открыть для себя радость любознательности в садоводстве и важнейший вклад растений в здоровье людей, мест и планеты», — поясняется в пресс-релизе.

Как и король Чарльз, Бекхэм — страстный садовод и любитель «загородной жизни». После завершения футбольной карьеры он начал разводить кур и пчел в своем семейном доме в Котсуолдсе.

Дэвид Бекхэм в своем саду / © Instagram Дэвида Бекхэма

Напомним, Бекхэм присоединился к королю Чарльзу на выставке цветов в Челси 2025 года, чтобы отпраздновать открытие нового магазина монарха Highgrove Shop, в котором представлены продукты, произведенные и полученные в Highgrove House, частной резиденции короля и королевы Камиллы.