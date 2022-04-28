"Сердце разрывается": Ирина Федишин опубликовала аудиосообщение от знакомой из Мариуполя и призвала спасти людей

Певица просит спасти защитников, защитниц и людей из Мариуполя.

Ирина Федишин опубликовала в Instagram сообщение, в котором звучит аудиозапись от ее знакомой из полка "Азов", которая рассказала о ситуации там и о том, что медикам приходится в ужасающих условиях спасать раненых.

Певица отметила, что все украинцы молятся за всех, кто сейчас находится в осаде в Мариуполе.

Она также обратилась к мировому сообществу, чтобы они помогли организовать безопасные коридоры и спасти людей оттуда. А украинскую диаспору звезда просит выходить на митинги просить спасти людей из Мариуполя.

"Друзья, это звуковое сообщение, которое мне прислала знакомая Nava Mrpl UA, которая сейчас в Мариуполе в полку "Азов".

Переписываясь сегодня до поздней ночи, было очень больно читать все сообщения. Сердце разрывается. Особенно поразили следующие слова: "Как сказал наш медик: многие бойцы чувствуют себя преданными за преданность. Не должно так быть. Страна не должна бросать своих героев".

Мариуполь, мы с вами, мы молимся о вас. Соглашаемся, что нужно делать еще больше, чтобы этот ад как можно быстрее кончился.

Мы, украинцы, обращаемся ко всему миру! Мы просим гарантировать безопасный выход всех людей и защитников из Мариуполя! Просим помочь организовать коридоры или даже корабли, которые вывезут людей в Болгарию или Турцию, а затем в Украину!

Обращаюсь к нашей диаспоре: выходите на площади и просите у правительств своих стран помочь вывести людей из Мариуполя!" – написала Ирина.

Артистка также призвала подписчиков оставить в комментариях слова-поддержки для тех, кто сейчас в Мариуполе, а также поделиться своим мнением, что еще все мы можем сделать.

"Все ваши слова там в Мариуполе читают. Оставляйте также в комментариях #helpmariupol. Боремся вместе", — написала Федишин.

Напомним, Злата Огневич провела прямой эфир в Instagram с женами бойцов из полка "Азов", которые находятся в Мариуполе. Женщины рассказали, что там сейчас происходит.

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