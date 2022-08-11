Серена Уильямс рассказала, что ее сильно утомило во время подготовки к свадьбе Меган Маркл

Теннисистка Серена Уильямс – подруга Меган Маркл – и была одной из звездный гостей на королевской свадьбе Меган и Гарри в 2018 году.

В сентябрьском выпуске Vogue Вильямс рассказала про свой образ и то, как она готовилась к этому торжественному событию и почему потратила на подготовку почти всю ночь.

Серена Уильямс с мужем / Фото: Associated Press

На свадьбе Меган Серена появилась в розовом платье от Versace, дополнив наряд туфлями на каблуках и маленьким клатчем цвета металлик, а также аксессуаром в волосах, который заменил ей шляпку.

"Мне нравится этот образ", - вспомнила спортсменка. И рассказала, что в тот день накануне свадьбы у нее было два или три стилиста, которые заплетали ей волосы, и этот процесс занял почти всю ночь.

Джордж Клуни и Серена Уильямс / Фото: Associated Press

"Я так устала. Я подумала: "Я иду спать", - сказала она. "Итак, я ложусь, а потом они просто продолжали плести до утра, и наконец они закончили", - вспоминает Серена. Но говорит, что, несмотря на очень долгий процесс, оно того стоило.

Серена Уильямс / Фото: Associated Press

На свадьбе Меган и Гарри Уильямс присутствовала вместе со своим супругом Алексисом Оганяном.

Свадьба Меган и Гарри / Фото: Associated Press

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