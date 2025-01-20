Серьезный и шикарный: образ Мелании Трамп для инаугурации ее мужа

В Америке есть традиция - первые леди в день инаугурации президента надевают исключительно отечественные бренды. Таким образом они популяризируют американскую моду и рассказывают о ней на весь мир.

Когда Мелания стала первой леди в 2017 году, многие американские дизайнеры публично заявили, что не хотят с ней сотрудничать, однако нашлись и те, кто решил войти в историю - для нее тогда наряд создал дизайнер Ральф Лорен. В 2025 году она вернулась к роли первой леди и не изменила давней традиции, хотя и были подозрения, что миссис Трамп наденет Dolce & Gabbana или Christian Dior, поскольку на протяжении всего предвыборного процесса выбирала именно европейские именитые марки.

Мелания Трамп и Дональд Трамп / Фото: Associated Press

В день инаугурации Мелания Трамп появилась на публике в Вашингтоне в элегантном и строгом наряде, который эксклюзивно для этого знаменательного дня создал относительно молодой бренд Adam Lippes.

"Традиция президентской инаугурации олицетворяет красоту американской демократии, и сегодня мы имели честь одеть нашу первую леди, миссис Меланию Трамп", - сказал Липпес, сообщает Vogue. "Наряд миссис Трамп был создан некоторыми из лучших мастеров Америки, и я горжусь тем, что демонстрирую миру такую ​​работу".

Шерстяное пальто Мелания носила в сочетании с блузкой цвета слоновой кости, юбкой и туфлями любимого стиля - остроносых и на высоких шпильках. Также оригинальным дополнением наряда стала шляпа от бренда Eric Javits с белой полосой.

Мелания Трамп / Фото: Getty Images

Наряд первой леди был очень сдержанным, элегантным, выполнен немного в ретро-эстетике, но при этом имел отличительные черты ее любимого немного резкого стиля в одежде. Он был одновременно серьезный и шикарный.

Мелания Трамп / Фото: Getty Images

Также отметим, что Мелания Трамп, которая родом из Словении, является всего лишь второй эмигранткой, ставшей первой леди в истории США. Первой была родившаяся в Лондоне Луиза Адамс, жена президента Джона Куинси Адамса.

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