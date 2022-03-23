Дочь Сергея Лаврова: что известно о единственной наследнице министра иностранных дел РФ

Сегодня рассказываем о дочери Сергея Лаврова - Министра иностранных дел Российской Федерации. Сам министр с 2022 года из-за вторжения России в Украину находится под многими персональными международными санкциями.

Лавров женат, его супруга - Мария Лаврова - по образованию филолог, преподаватель русского языка и литературы, работала в библиотеке Постоянного представительства РФ при ООН. У них есть единственная дочь Екатерина Винокурова.

Сергей Лавров / Getty Images

Дочь Лаврова – Екатерина Винокурова

Она родилась в 1982 году в Нью-Йорке, а значит, имеет американское гражданство. Училась в Манхэттенской школе, окончила Колумбийский университет, где изучала политологию. Диплом магистра по экономике получила в Лондоне.

Получив хорошее американское и европейское образование, девушка вернулась в Москву. Сообщалось, что она является директором российского отделения британского аукционного дома Christie’s, который занимается продажей антиквариата и предметов искусства. Доросла там до должности директора, но потом в 2015 году у нее появилась возможность обзавестись собственным бизнесом – проектом Smart Art. Компания занимается продвижением и развитием предметов искусства и является посредником между коллекционерами и художниками.

Муж Екатерины – Александр Винокуров

Екатерина замужем за Александром Винокуровым. Пара познакомилась, когда девушка проходила послеуниверситетскую практику в Лондоне, в 2008 году.

Екатерина Винокурова с мужем Александром, Фото:1modnaya.ru

Пара поженилась в 2010 году. В том же году у них родился сын Леонид. А в 2013 году на свет появилась дочь. Говорят, Катерина всегда мечтала о семье, где больше одного ребенка, так как сама росла единственным ребенком своих родителей. Также в одном из интервью говорила журналистам, что никогда не видела себя замужем за иностранцем, так как менталитет русских ей нравится больше, чем менталитет западного мира.

Александр Винокуров - российский управленец, топ-менеджер ряда инвестиционных компаний, управляющий партнер и президент инвестиционной компании Marathon Group (Марафон Групп), основной акционер крупного российского фармацевтического дистрибутора "СИА Групп" и аптечной сети "Мега Фарм". Стремительной карьерой обязан связям своего отца Семена Винокурова, который длительное время занимался фармацевтическим бизнесом в Москве, и поддержке тестя Сергея Лаврова. Имеет российское и израильское гражданство.

Екатерина Винокурова / ok.ru/silavyedi/topic/152942333737014

Правда, живут супруги все же в России. По крайней мере так было до санкций. Но учитывая, что дети Екатерины по мужу имеют израильское гражданство, а она сама - американское и, не исключено, израильское, то выехать могут в любой момент.

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