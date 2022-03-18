Сергей Шойгу: что известно о дочерях правой руки "фюрера"

Министр Обороны РФ Сергей Шойгу беспрекословно выполняет приказы президента Путина и продолжает убивать украинских детей. А между тем у Шойгу есть и собственные отпрыски. О них сегодня рассказываем детальнее.

У Шойгу две взрослые дочери – 44-летняя Юлия (психолог) и 31-летняя Ксения (российский общественный деятель).

Юлия Шойгу

Старшая дочь Шойгу – Юля, психолог, директор Центра экстренной психологической помощи Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 2002 года, вице-президент Российского психологического общества, заместитель председателя Этического комитета РПО, кандидат психологических наук. Словом, регалий у женщины много.

Родилась Юлия 4 мая 1977 года в Красноярске. В связи со спецификой работы отца семья часто меняла места жительства. Среднюю школу Юлия окончила уже в Москве в 1994 году и поступила на факультет психологии Московского государственного университета.

В 1999 году по окончании университета пришла на работу в Центр экстренной психологической помощи МЧС России, когда министерство возглавлял ее отец, естественно, и начала работать обычным психологом. Карьерный рост случился стремительно. Уже через несколько лет Юля стала заместителем директора, а вскоре - и директором Центра.

Интересный факт, Юлия оказывала психологическую помощь пострадавшим после террористических актов, захватов заложников, после техногенных катастроф в Москве и многих других городах России, а сейчас ее отец отдает приказы убивать украинцев.

Она является автором научных работ по психологии экстремальных ситуаций. Награждена государственными и ведомственными наградами.

Замужем за российским государственным деятелем Алексеем Захаровым, с 2019 года ее муж является заместителем Генерального прокурора Российской Федерации. У пары есть двое детей – дочь Дарья и сын Кирилл.

Ксения Шойгу

Ксения Шойгу с бойфрендом / instagram.com/ksenia_shoigu

Младшая дочь Шойгу родилась 10 января 1991 года в Москве. Она российский общественный деятель и спортивный функционер. Президент Федерации триатлона России. Руководитель проекта "Лига Героев", организатор проекта "Гонка героев", идеолог военно-исторического кластера "Остров Фортов".

После школы поступила на факультет международных экономических отношений МГИМО(У) МИД России. Тема кандидатской диссертации: "Иностранные прямые инвестиции". Читает курс лекций для студентов магистратуры МГИМО(У) МИД России.

В 2010 году Ксения Шойгу снималась в фильме Никиты Михалкова "Утомленные солнцем-2", сыграв медсестру. Однако опыт в кинематографе стал для девушки первым и последним. Кино ее не интересовало.

Первый трудовой опыт получила еще в студенческие годы. Проходила стажировку в одном из крупнейших банков Санкт-Петербурга. В 2012 году работала помощником заместителя руководителя Ростехнадзора.

После окончания университета в 2013 году она устроилась на работу в Департамент проектного и структурного финансирования "Газпромбанка" на должность старшего аналитика. Через пять лет Ксения стала советником заместителя председателя правления.

Параллельно девушка заняла пост зампредседателя Инвестиционного комитета целевого некоммерческого фонда по развитию туристско-рекреационного кластера города Кронштадта, она занялась поиском инвестиций для проекта "Кронштадт. Остров Фортов". Проект подразумевает строительство в Кронштадте туристско-рекреационного кластера с гостиницами, океанариумом, музейными и общественными пространствами. Ксения презентовала проект губернатору Санкт-Петербурга в июне 2019 года.

Ксения Шойгу с дочерью / instagram.com/ksenia_shoigu

Ксения дважды участвовала в триатлонных стартах (Новая Зеландия в 2019 году и в Сочи в 2020 году) и дважды пробежала полумарафон в Санкт-Петербурге в 2018 и 2020 годах и приняла участие в Сингапурском марафоне. В 2013 году вместе со знакомыми она организовала первый в России забег с препятствиями "Гонка героев". Позже проект вышел на всероссийский и международный уровень: "Гонка героев" впервые была проведена в Азербайджане и Германии. После вместе с группой единомышленников Ксения создала команду "Лига Героев", они занимаются развитием и продвижением любительских и профессиональных видов спорта в России.

В конце 2020-го Ксения заняла пост президента Федерации триатлона РФ.

Избранник Ксении – фитнес-блогер Алексей Столяров. В сентябре 2021 года она родила от него дочь Милану, пара познакомилась во время экстремального забега в рамках "Гонки героев". Длительное время влюбленные скрывали отношения, пока Алексей не сделал Ксении официальное предложение.

В 2020 году под руководством Ксении полумарафон "Забег.РФ" стал обладателем рекорда Книги рекордов Гиннесса, как "полумарафон, объединивший самое большое количество городов одновременно".

Читайте также: