Серьги-маргаритки: как выглядит одно из любимых украшений королевы Маргрете II

Бывшая королева Дании очень любит украшения. Сегодня рассказываем об одних из ее любимых серьг.

В королевской шкатулке есть серьги в виде цветка маргаритки, который является национальным цветком Дании.

Когда королева Ингрид родила Маргрету, королевский ювелир Георг Йенсен подарил ей специальную версию ставших теперь культовыми украшений из маргариток. Их Маргрете II регулярно носит и очень любит, подбирает эти серьги ко многим своим ярким выходам и, уверенны, продолжит их носить даже после того, как сложила с себя полномочия королевы.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Недавно мы показывали вам, как выглядит помолвочное кольцо королевы Маргрете II, которое она также продолжает носить и после смерти ее мужа принца Хенрика в 2018 году.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие украшения Маргрете II, теперь будет носить ее невестка – королева Мэри после коронации.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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