Серьги, вдохновленные природой: что известно об украшении королевы Летиции и столько оно стоит

Испанская королева любит оригинальные украшения, поэтому сегодня рассказываем об одном из них.

4 августа, королева Испании Летиция устроила во дворце Маривент торжественный ужин. В тот вечер Ее Величество надела яркое макси-платье с открытыми плечами и декольте в форме сердца от Charo Ruiz Ibiza, к которому подобрала свою любимую обувь - эспадрильи от бренда Calzados Picon.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

Но также особое внимание в образе королевы привлекли необычные серьги. Украшение было выполнено из золота, а их форма напоминала ветку с бутонами. Это ювелирное украшение испанки сделано брендом Isabel Guarch и стоит 2720 евро.

Серьги выполнены из 18-каратного желтого золота.

Серьги королевы Летиции

Во время создания серьг ювелиры вдохновлялись совершенством природы Серра-де-Трамунтана, его хвойными деревьями, которые научились выживать в тех условиях, а также работами испанского поэта Микеля Коста-и-Льобера.

Серьги королевы Летиции / Фото: Getty Images

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