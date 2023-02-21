Серьги за 20 долларов: почему принцесса Уэльская надела украшение от Zara на светскую церемонию

Образ принцессы Уэльской, в котором она появилась на церемонии BAFTA в Лондоне, всех покорил. Но почему же принцесса к дорогому платью от Alexander McQueen подобрала бюджетные серьги от Zara. Давайте разберемся.

Белое платье на одно плечо были перешито дизайнерами Модного дома Alexander McQueen по заказу Кэтрин. В этом же платье Ее Высочество появлялась на BAFTA в 2019 году.

Принц и принцесса Уэльские на церемонии BAFTA 2023 / Фото: Associated Press

Скорее всего, принцесса Уэльская хотела продемонстрировать свою приверженность экологичности моды и, конечно, показать, что она в этом вопросе на стороне короля Чарльза III, с которым у нее, кстати, отличные отношения.

Вечерний образ Кэтрин дополнила высокими черными перчатками, которые многих смутили, и эффектными цветочными серьгами от Zara стоимостью около 20 долларов. Это были металлические серьги-подвески в форме цветка с аппликацией из стразов с застежкой-молнией.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

У принцессы Уэльской, конечно же, есть доступ к королевской сокровищнице, и мы часто видим ее на разных торжественных мероприятиях в украшениях, в которых ранее ходили принцесса Диана или королева Елизавета II. Но в этот раз Кейт явно хотела акцентировать внимание на доступных вещах. То есть любая женщина может пойти в бутик Zara или на сайт бренда и купить точно такие же серьги, как у Кейт. Хотя зная, как быстро продаются такие вещи после выходов принцессы, купить вряд ли получится. Но, наверное, и бренд Zara над этим поработает.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

К тому же мы помним, что в Британии все еще есть кризис стоимости жизни, и королевская особа хотела подчеркнуть, что она понимает важность такой проблемы.

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