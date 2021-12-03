Серьги за 99 долларов: рассматриваем ювелирную новинку герцогини Кембриджской

Вчера герцогиня Кембриджская порадовала публику новым выходом в свет. Кейт посетила выставку "Фаберже в Лондоне" в Музее Виктории и Альберта.

О том, какой образ выбрала герцогиня Кембриджская для этого мероприятия, мы вам уже рассказывали вчера. Сейчас хотим акцентировать внимание на новых серьгах Кэтрин.

На ней были золотые сережки в форме небольших колец от французского бренда Sézane стоимостью 75 фунтов (99,9 долларов). Кэтрин собрала волосы в высокий хвост, чтобы продемонстрировать серьги-круги, украшены стеклянными камнями, вручную вставленными в позолоченный металл. Бренд основан в 2013 году Morgane Sézalory и стал первым во Франции онлайн-лейблом. Он не производит много продуктов и является среди фаворитов у герцогини Кембриджской.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

У Кэтрин есть кремовый джемпер от этой же марки, в нем герцогиня посещала дошкольное учреждение Stockwell Gardens в январе 2020 года в Лондоне.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

А также в блузке от Sézane Кейт была запечатлена на рождественской открытке 2020 года, где появилась с мужем и детьми.

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