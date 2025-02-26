Сериал о жизни королевы Максимы продлили на второй сезон: представлены первые кадры

В прошлом году о королеве Нидерландов Максиме сняли сериал, который стал успешным и был продлен на второй сезон.

Сериал называется "Максима". В первой части зрителю рассказывали о взлетах и ​​падениях аргентинки Максимы Соррегьеты и ее историю любви с наследным принцем Нидерландов Виллемом-Александром.

Съемки сериала "Максима", фото: instagram.com/delfichaves

Нидерландский стриминговый сервис Videoland и исполнительница главной роли – актриса Дельфина Чавес, которая и играет королеву Максиму, опубликовали в Instagram кадры со съемок второго сезона.

Съемки сериала "Максима", фото: instagram.com/delfichaves

"Вот небольшой анонс второго сезона "Максимы": свадьба Съемки идут полным ходом, и сериал выйдет в эфир с 2026 года", - подписала кадры Дельфина.

На фото запечатлена свадьба Максимы и наследного принца Нидерландов.

Напомним, ранее мы рассказывали историю любви Максимы и короля Виллема-Александра.

Принц Виллем-Александр и кронпринцесса Максима Соррегьета. 2002 год. Амстердам / Фото: Getty Images

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