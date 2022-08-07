Сестра герцогини Кембриджской может получить аристократический титул

Свекор Пиппы, Дэвид Мэтьюз, является лэрдом Глена Аффрика и владеет шотландским поместьем площадью 10 000 акров недалеко от озера Лох-Несс в Шотландском нагорье.

Его старший сын Джеймс - муж Пиппы - унаследует наследственный титул после его смерти, а Пиппа, как ожидается, получит собственный титул, который будет признан в Содружестве, сообщает Express.

Дэвид Мэтьюз - бывший механик, который получил свой титул, когда купил поместье в 2008 году, но он не использует этот титул. Поскольку он купил землю для коммерческого использования, Дэвид не является традиционным лэрдом. Сегодня этот особняк состоит из нескольких роскошных номеров, в том числе роскошного гостиничного домика, который могут сдавать в аренду.

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз / Фото: Getty Images

Есть вероятность, что Джеймс решит продать эту землю и тогда титу не перейдет после его смерти к сыну. Но, если супруг Пиппы таки унаследует титул, он может не использовать его официально.

"Лэрд" - представитель нетитулованного дворянства в Шотландии. Так называли владельцев собственности, когда Шотландия была независимым государством, что позволяло им посещать заседания шотландского парламента.

Технически они не являются членами аристократии, как герцог или граф, поэтому из-за этого лэрд не будет называться лэрдом — поэтому вместо лэрда Глена Аффрика Джеймс будет Джеймсом Мэтьюзом из Глена Аффрика.

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз / Фото: Getty Images

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