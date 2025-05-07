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Сестра Китти Спенсер поделилась новыми фото со своей маленькой племянницей Афиной
Недавно Китти Спенсер отпраздновала двухлетие своей дочери Афины.
В своем Instagram племянница принцессы Дианы опубликовала снимки своей маленькой дочери, а ее сестра леди Амелия Спенсер поделилась еще несколькими фотографиями в своем блоге в Instagram.
На одном из фото маленькая девочка запечатлена в белом платье на пляже, на втором на руках у своей мамы Китти, а также в еще одном полосатом комбинезоне на пляже на фоне моря и стоя возле окна с красивым видом.
Напомним, о рождении первенца модель объявила в марте 2024 года и опубликовала тогда первые фото с Афиной, очевидно, Китти долгое время скрывала, что у нее родилась дочь, и рассекретила новость в День матери.