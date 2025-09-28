- Дата публикации
Сестра королевы Летиции сделала редкое заявление о своих племянницах — принцессе Леонор и инфанте Софии: что она сказала
Младшая сестра королевы Испании Летиции — Тельма Ортис — практически никогда не комментирует личную жизнь своих королевских родственников.
Ранее на этой неделе Тельма Ортис модерировала один из диалогов в рамках Centroamérica Cuenta — литературного фестиваля, объединяющего писателей с обеих сторон Атлантики в Мадриде, где собрались для обсуждения вопросов литературы и журналистики.
На сцене она задавала вопросы участникам этих дебатов, а после отвечала на вопросы прессы, кратко рассказав о двух очень важных для нее людях -принцессе Леонор и инфанте Софии, пишет Vanitatis.
Наследница престола Леонор начала третий этап военной подготовки в Военно-космической академии Сан-Хавьер в Мурсии. А ее сестра София тем временем уже находится в Лиссабоне, где будет получать степень по политологии и международным отношениям в колледже Форвард. Два совершенно разных образа жизни, в которых обе демонстрируют свои способности и отдают все силы выполнению своих обязательств. И хотя их тетя, Тельма Ортис, всегда избегает публичных высказываний о сестре и ее дочерях, на этот раз она без колебаний призналась, что «очень гордится» своими племянницами, и эти слова сопровождались улыбкой, демонстрирующей искренность, выраженную столь лаконичными словами.
