Тельма Ортис / © Getty Images

Ранее на этой неделе Тельма Ортис модерировала один из диалогов в рамках Centroamérica Cuenta — литературного фестиваля, объединяющего писателей с обеих сторон Атлантики в Мадриде, где собрались для обсуждения вопросов литературы и журналистики.

На сцене она задавала вопросы участникам этих дебатов, а после отвечала на вопросы прессы, кратко рассказав о двух очень важных для нее людях -принцессе Леонор и инфанте Софии, пишет Vanitatis.

Инфанта София и принцесса Леонор / © Instagram испанской королевской семьи

Наследница престола Леонор начала третий этап военной подготовки в Военно-космической академии Сан-Хавьер в Мурсии. А ее сестра София тем временем уже находится в Лиссабоне, где будет получать степень по политологии и международным отношениям в колледже Форвард. Два совершенно разных образа жизни, в которых обе демонстрируют свои способности и отдают все силы выполнению своих обязательств. И хотя их тетя, Тельма Ортис, всегда избегает публичных высказываний о сестре и ее дочерях, на этот раз она без колебаний призналась, что «очень гордится» своими племянницами, и эти слова сопровождались улыбкой, демонстрирующей искренность, выраженную столь лаконичными словами.

Тельма Ортис — тетя испанских принцессы и инфанты / © Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как выглядит младшая сестра королевы Летиции, когда она присутствовала на презентации Стратегии внешней деятельности Испании на 2025–2028 годы в штаб-квартире Marques de Salamanca, в Мадриде.