Сестра принцессы Уэльской - Пиппа Миддлтон - решила открыть свой бизнес: что это будет

Пиппа Миддлтон – мама троих детей и живет с мужем Джеймсом Мэттьюзом на их ферме Баклбери в Беркшире.

С тех пор, как Пиппа стала многодетной матерью, новостей о том, чем же занимается сестра принцессы Уэльской практически не было. Ранее Пиппа писала статьи и книги, а сейчас планирует открыть новый бизнес.

Издание express.co.uk ссылаясь на королевского комментатора Ричарда Идена пишет, что Пиппа хочет открыть ясли для детей в возрасте от девяти месяцев до пяти лет на своей ферме Баклбери. Сообщается, что Пиппа и ее муж уже ведут переговоры с местными жителями в Беркшире о создании детского центра на их ферме.

Пиппа Миддлтон и ее муж Джеймс Мэттьюз / Фото: Associated Press

Напомним, в октябре 2020 года Пиппа и Джеймс приобрели большую ферму Баклбери площадью 72 акра за 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Вместе с деловым партнером Джеймсом Мюрреем супруги превратили бывший сафари-парк с оленями в семейный комплекс с крытой мягкой игровой площадкой для детей.

На ферме также есть множество развлечений для семейного отдыха.

Теперь же Пиппа планирует открыть ясли для детей. И если планы по созданию детского сада будут реализованы, то дочери Пиппы и Джеймса – трехлетняя Роуз и двухлетняя Грейс могут оказаться среди первых его посетителей.

Пиппа Миддлтон-Мэттьюз / Фото: Getty Images

Напомним, у супругов также есть сын Артур, ему шесть лет и мальчик уже ходит в школу.

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