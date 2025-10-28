Сестра принцессы Дианы госпитализирована после ужасного падения с лошади

Леди Сара МакКоркодейл / © Getty Images

Леди Сара МакКоркодейл в прошлом месяце упала и получила серьезные травмы. Ее брат Чарльз Спенсер рассказал об инциденте во время беседы в подкасте Rosebud с Джайлсом Брандретом в пятницу, 24 октября.

Описывая инцидент, Чарльз сказал о 70-летней леди Саре: «Она все еще ездит верхом, но в прошлом месяце она очень сильно упала и долгое время находилась в больнице. Думаю, она была довольно сложной пациенткой, потому что главный врач сказал моему зятю: „Она та еще штучка, правда?“» — сказал 61-летний Чарльз, имея в виду мужа Сары, Нила МакКоркодейла. «Что, по-моему, означает: „Вы не могли бы отвезти ее домой?“».

Леди Сара МакКоркодейл / © Getty Images

Друг сообщил журналу People, что леди Сара «идет на поправку».

Чарльз Спенсер рассказал, что его сестра «всегда попадала в неприятности», когда они росли в их семейном поместье Элторп. Она была «довольно вспыльчивой».

Однажды, во время ссоры с отцом, Чарльз вспомнил, как леди Сара «въехала на лошади в холл» их дома и просто осталась там.

Чарльз Спенсер / © Associated Press

Кстати, напомним, именно с Сарой крутил короткий роман принц Уэльский Чарльз до того, как стало известно о его отношениях с ее младшей сестрой леди Дианой Спенсер.