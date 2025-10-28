- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 23
- Время на прочтение
- 1 мин
Сестра принцессы Дианы госпитализирована после ужасного падения с лошади
Леди Сара МакКоркодейл, одна из старших сестер покойной принцессы Дианы, находится в больнице уже продолжительное время, сообщил ее брат граф Чарльз Спенсер.
Леди Сара МакКоркодейл в прошлом месяце упала и получила серьезные травмы. Ее брат Чарльз Спенсер рассказал об инциденте во время беседы в подкасте Rosebud с Джайлсом Брандретом в пятницу, 24 октября.
Описывая инцидент, Чарльз сказал о 70-летней леди Саре: «Она все еще ездит верхом, но в прошлом месяце она очень сильно упала и долгое время находилась в больнице. Думаю, она была довольно сложной пациенткой, потому что главный врач сказал моему зятю: „Она та еще штучка, правда?“» — сказал 61-летний Чарльз, имея в виду мужа Сары, Нила МакКоркодейла. «Что, по-моему, означает: „Вы не могли бы отвезти ее домой?“».
Друг сообщил журналу People, что леди Сара «идет на поправку».
Чарльз Спенсер рассказал, что его сестра «всегда попадала в неприятности», когда они росли в их семейном поместье Элторп. Она была «довольно вспыльчивой».
Однажды, во время ссоры с отцом, Чарльз вспомнил, как леди Сара «въехала на лошади в холл» их дома и просто осталась там.
Кстати, напомним, именно с Сарой крутил короткий роман принц Уэльский Чарльз до того, как стало известно о его отношениях с ее младшей сестрой леди Дианой Спенсер.