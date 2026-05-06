Пиппа Миддлтон / © Associated Press

Пиппа и ее муж Джеймс Мэттьюз проживающие в эксклюзивном поместье стоимостью в несколько миллионов фунтов стерлингов, попыталась ограничить доступ к пешеходной дорожке, которой местные жители пользовались десятилетиями, что привело к прямому конфликту с соседями, защищавшими ее историческое использование в качестве общественной тропы.

Установка табличек «частная собственность» рассматривается как начало конфликта, который с годами перерос в административные споры, кульминацией которых стало решение выставить недвижимость на продажу, пишет vanitatis.

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз / © Associated Press

Этот конфликт наконец-то разрешился в пользу местных жителей после того, как власти поддержали их просьбу официально признать маршрут общественной тропой. Этот поворот событий произошел на фоне того, что паре также пришлось скорректировать другие инвестиции в недвижимость в этом районе после нескольких проектов, которые не принесли ожидаемой прибыли.

В попытке улучшить шаткое финансовое положение своего загородного проекта Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэтьюз решили превратить свое поместье в место отдыха для всей семьи, предложив проект, объединяющий интерактивную ферму и сафари на территории площадью около 29 гектаров.

В итоге на территории появились зоны для непосредственного контакта с животными, детские игровые площадки, кафе и даже палаточные домики, а также сезонная программа, призванная привлечь посетителей, с такими привлекательными инициативами, как тематические мероприятия на Пасху и рождественские развлечения для детей.

Несмотря на такое обширное предложение и усилия по оживлению бизнеса, цифры в конечном итоге взяли верх: к 2025 году предприятие накопило долг, превышающий 800 000 фунтов стерлингов, что подчеркивает трудности, с которыми столкнулась пара при консолидации проекта.

В итоге супруги Мэтьюз объявили о завершение этого проекта и продаже недвижимости, оцененной примерно в 1,3 миллиона фунтов стерлингов. Представитель пары также подтвердил, что они больше не имеют никакого отношения к проекту или его веб-сайту, тем самым окончательно прекратив свое участие в управлении бизнесом.

Пиппа Миддлтон / © Associated Press

