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Сестры Спенсер празднуют день рождения: леди Амелия показала архивные детские снимки
10 июля сестрам леди Амелии и леди Элизе Спенсер исполняется по 33 года.
В связи с этим леди Амелия опубликовала несколько детских снимков в своем Instagram, поздравив сестру с днем рождения.
«С днем рождения, моя родственная душа! @elizavspencer, спасибо тебе за то, что ты моя вторая половинка и вся моя вселенная 🤍 Мой самый большой подарок в жизни — это ты! Спасибо, что ты была моей первой всегда и с тех пор, как мы появились на свет», — написала Амелия.
Кроме детских снимков Амелия опубликовала фотографии с их мамой — Викторией Локвуд — первой женой графа Чарльза Спенсера, младшего брата принцессы Дианы. В браке Виктория родила четверых детей — Китти, Амелию, Элизу и Луи Спенсеров.