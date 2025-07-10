ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
94
Время на прочтение
1 мин

Сестры Спенсер празднуют день рождения: леди Амелия показала архивные детские снимки

10 июля сестрам леди Амелии и леди Элизе Спенсер исполняется по 33 года.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Сестры Спенсер

Сестры Спенсер / © Getty Images

В связи с этим леди Амелия опубликовала несколько детских снимков в своем Instagram, поздравив сестру с днем рождения.

Сестры Спенсер / © Instagram леди Амелии Спенсер

Сестры Спенсер / © Instagram леди Амелии Спенсер

«С днем рождения, моя родственная душа! @elizavspencer, спасибо тебе за то, что ты моя вторая половинка и вся моя вселенная 🤍 Мой самый большой подарок в жизни — это ты! Спасибо, что ты была моей первой всегда и с тех пор, как мы появились на свет», — написала Амелия.

Сестры Спенсер / © Instagram леди Амелии Спенсер

Сестры Спенсер / © Instagram леди Амелии Спенсер

Сестры Спенсер / © Instagram леди Амелии Спенсер

Сестры Спенсер / © Instagram леди Амелии Спенсер

Сестры Спенсер / © Instagram леди Амелии Спенсер

Сестры Спенсер / © Instagram леди Амелии Спенсер

Сестры Спенсер / © Instagram леди Амелии Спенсер

Сестры Спенсер / © Instagram леди Амелии Спенсер

Виктория Локвуд с детьми / © Instagram леди Амелии Спенсер

Виктория Локвуд с детьми / © Instagram леди Амелии Спенсер

Сестры Спенсер / © Instagram леди Амелии Спенсер

Сестры Спенсер / © Instagram леди Амелии Спенсер

Кроме детских снимков Амелия опубликовала фотографии с их мамой — Викторией Локвуд — первой женой графа Чарльза Спенсера, младшего брата принцессы Дианы. В браке Виктория родила четверых детей — Китти, Амелию, Элизу и Луи Спенсеров.

Сестры Спенсер / © Getty Images

Сестры Спенсер / © Getty Images

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie