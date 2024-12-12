Сестры в одинаковых платьях: как выглядели принцессы Беатрис и Евгения в детстве

Это фото было сделано в 1992 году, когда дочерям Сары Йоркской и принца Эндрю было 4 и 2 года соответственно.
На архивной фотографии запечатлена старшая дочь пары – принцесса Беатрис и ее младшая сестра принцесса Евгения. В тот день они посещали Королевское конное шоу в Виндзоре. На дворе стоял теплый май и девочки были одеты в милые одинаковые платья с розовым мелким цветочным принтом и белыми кружевными воротниками.
У Беатрис на шее был кулон на цепочке, а на платье был пришпилен значок с ее именем. Она также была с розовым обручем на голове, а ее волосы были завязаны в нежно-розовый бант. Ее сестра Евгения стояла рядом, на обеих девочках были белые носки и одинаковые балетки.
Напомним, сейчас старшая из сестер Беатрис, которой 36 лет, беременна вторым ребенком, а младшая Евгения, ей 34, растит двоих сыновей.
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