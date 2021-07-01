Сейчас ее такой не увидишь: княгиня Монако Шарлин в купальнике

Сейчас ее такой не увидишь: княгиня Монако Шарлин в купальнике

Еще до того как выйти замуж за князя Монако и стать княгиней, Шарлин Уиттсток часто можно было увидеть во время спортивных соревнований. Кстати, именно 1 июля 2011 года состоялась гражданская церемония заключения брака пары.

В прошлом Шарлин - профессиональная пловчиха, выступала на Олимпийских играх и других соревнованиях за ЮАР. Плаванием девочка занималась с детства под присмотром мамы. В 18 лет она выиграла чемпионат ЮАР по плаванию. Спустя четыре года Шарлин в составе сборной ЮАР выступала на Олимпийских играх в Сиднее - в эстафете 4×100 м ее команда заняла пятое место.

Княгиня Шарлин / Getty Images

Со своим будущим мужем Шарлин познакомилась в 2000 году во время соревнований по плаванию в Монако. Но их отношения начались лишь через шесть лет во время соревнований в Турине.

Княгиня Шарлин / Getty Images

Княгиня Шарлин / Getty Images

На этих снимках Шарлин Уиттсток запечатлена во время финиша в гонках "Железный человек" и соревнованиях "Квель Мидмар Майл" 2011 года на плотине Мидмар Майл в Питермарицбурге, Южная Африка. Тогда Шарлин была еще не замужней.

Княгиня Шарлин / Getty Images

Княгиня Шарлин / Getty Images

Однако после свадьбы с князем Альбером II княгиня Шарлин больше не появлялась на публике в купальниках. Теперь для соревнований, в которых она иногда принимает участие с благотворительной целью, княгиня появляется только в специальных костюмах.

Княгиня Шарлин / Getty Images

Сегодня в день десятой годовщины со дня свадьбы, Шарлин не может находится вместе со своей семьей. Потому что недавно перенесла несколько операций и восстанавливается у себя на родине в Южной Африке.

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