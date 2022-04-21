"Сейчас нужно работать в 100 раз больше, чтобы заработать": россияне жалуются на санкции

Россияне жалуются в соцсетях на отсутствие заработков.

Россияне еще больше начали ощущать действие санкций Запада из-за того, что Россия ведет полномасштабную войну в Украине.

Блогеры все чаще жалуются своим фолловерам в Instagram, как тяжело им стало жить, жалуются, что деньги заканчиваются, а цены на многие продукты и товары выросли в разы. Подписчики соглашаются со своими инста-кумирами и говорят, что у них ситуация такая же.

Скрины российского блогера опубликовали в Telegram-канале "Боже, яке кончене!"

Telegram "Боже, яке кончене!"

"Действительно, сфера карьеры и финансов сейчас в *опе. Раньше деньги лились рекой, сейчас нужно работать в 100 раз больше, чтобы заработать", - написала блогер.

"В данный момент в такой же ситуации: ноль на счету, тупиковый период", "Меня из-за этой ситуации уволили из компании мечты", "Конечно, бизнес закрыли полностью из-за санкций", "Та это полная жесть, выстраиваешь фундамент, а его смывает за неделю", - жалуются фолловеры.

Telegram "Боже, яке кончене!"

Блогер подытожила, что люди потеряли работу и сидят без денег:

"Кто-то закрыл бизнес и потерял все ради чего работал многие годы. Многие лишились мечты, перспектив и, конечно, свободы, потому что деньги - это именно свобода".

Telegram "Боже, яке кончене!"

Ранее российская модель и стилист пожаловалась подписчиков в Instagram, что ей не продали одежду Celine в Дубае потому, что она русская.

Читайте также: