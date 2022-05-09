Шабаш удался: российский миллиардер умер во время сеанса с шаманами

В России продолжают умирать нефтяные магнаты. На этот раз при странных обстоятельствах скончался топ-менеджер компании "Лукойл".

Ранее мы писали о череде загадочных смертей, которые начали происходить в России, ведь за последние месяцы при странных обстоятельствах умерло несколько высокопоставленных должностных лиц, некоторые из них были убиты вместе с семьями. Теперь же стало известно о смерти еще одного топ-менеджера нефтяной компании - миллиардера Александра Субботина, работавшего в "Лукойл".

Однако скончался Субботин при очень странных обстоятельствах в городе московской области Мытищи, во время сеанса с четой шаманов Магуа. С помощью нетрадиционного сеанса, который проходил в обычном частном доме, миллиардер пытался в тот раз вылечиться от похмелья. Во время одной из процедур использовался яд жабы: шаманы делали на коже клиента надрез, капали туда яд жабы и после рвоты пациенту якобы должно становится лучше. Также они вызывали духов, приносили в жертву животных и купали "заблудших" в петушиной крови.

В свой последний сеанс, Субботин пришел к Магуа, и якобы знал пару уже давно, возможно это был его не первый сеанс у них. После того, как ему стало плохо шаманы не вызвали скорую, а дали больному корвалол и уложили миллиардера спать в подвале, где среди оккультных вещей, Александр и скончался.

Изначально шаманы не признались приехавшей полиции, чем занимались, а только сказали, что с топ-менеджером "Лукойла" просто дружили. Поэтому от каких именно шаманских процедур а доме этих людей умер миллиардер пока неизвестно.

Шаманами, которые отравили Суботина, являются Алексей Пиндюрин и его супруга Кристина Тейхриб, более известные в России под псевдонимами Magua Flores и Tina Cordoba. Они появлялись на пропагандистском российском ТВ, дружили со знаменитостями. Частым гостем в их доме был скандальный Никита Джигурда, а также Левон Оганезов, вероятно, что услугами пары пользовались и другие звезды, политики и бизнесмены.

instagram.com/magua_flores_tina_cordoba

instagram.com/magua_flores_tina_cordoba

instagram.com/magua_flores_tina_cordoba

Но, несмотря на популярность в высших кругах, смерть Суботина не единственное преступление, связанное с этой парой, поскольку криминальное прошлое у них довольно богатое. Известно, что в прошлом году пара напала на девушки из Екатеринбурга во время поездки в Мексику - Кристина в кровь разбила лицо клиентки туфлей, а Алексей сказал, что девушка должна умереть.

По одной версии поводом для драки стало оскорбление традиций шаманов, по другой, девушку склоняли к употреблению наркотиков и она отказалась. Также сообщалось, что пострадавшую пытались утопить в бассейне.

instagram.com/magua_flores_tina_cordoba

instagram.com/magua_flores_tina_cordoba

instagram.com/magua_flores_tina_cordoba

instagram.com/magua_flores_tina_cordoba

instagram.com/magua_flores_tina_cordoba

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