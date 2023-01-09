Шаманы не в тренде, запускайте старцев: у Путина появилось новое увлечение

Не секрет, что Путин любит обращаться к разного рода "силам", которые якобы помогают ему держаться на плаву и чувствовать свое "величие" и "могущество".

Ранее часто появлялась информация, что Путин обращается к таким специальным особям регулярно и они проводят для него разного рода обряды. И вот телеграмм-канал Generall SVR рассказал, что диктатор, оказывается, больше не жалует таких специалистов.

Канал пишет, что общение с шаманами в кремлевских кругах, уже довольно давно, считается моветоном, и нынче в фаворе у президента России"православные старцы".

«Именно со старцем Евлампием, которого ангажировал в сочельник для Путина его лучший друг Юрий Ковальчук, президент в ночь перед Рождеством провел около двух часов. Евлампий провел для Путина обряд, который, по заверениям "старца", должен восстановить здоровье и придать силы президенту, а также преломить ситуацию и вывести лидера России победителем во всех прошлогодних начинаниях", - пишет канал.

Путин / Фото: Associated Press

"Говорят, очередной обряд, который провел для Путина "старец" проводился с применением колющих и режущих предметов, а поэтому он находился от Путина на безопасном расстоянии и в помещении присутствовали три сотрудника ФСО, обеспечивающих безопасность президента. Консультацию после обряда Евлампий проводил уже наедине с Путиным. О чём шептались пока не понятно. Попрощавшись с Евлампием президент отправился в опочивальню. По словам очевидцев, на выходных Путин был очень задумчив и видимо чем-то озадачен. Стоит отметить, что Евлампий "гостил" в бункере у президента несколько дней".

Напомним, Путин любит бывать в разного рода "местах силы", которые находятся в Сибири. Однако сила весьма мифическая, ведь достичь успеха у"фюрера" не получается.

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