Шаманы обвели вокруг пальца: Путин понадеялся на старцев и потерпел поражение

Кремлевский диктатор все еще питает надежду захватить какие-то территории в Украине. За поддержкой обращается традиционно к разным шаманам и старцам, которые раньше обещали ему помощь и сулили быструю победу, а теперь, видимо, только и могут, что разводить руками и продолжать водить Путина за нос.

В грядущую пятницу, 7 октября, Путин будет праздновать 70-летний юбилей. Президент РФ помешан на нумерологии и всем, что связано с цифрами, и верит в их сакральность.

Как пишет телеграм-канал Generall SVR, в прошедшие выходные Путин совместил отдых с очередной встречей с шаманами перед своим днем рождения. Видимо, хотел заручиться поддержкой и провести парочку "мощные ритуалов" на удачу.

В прошлый раз во время визита на Валдай шаманы "фюреру" не помогли.

Путин / Фото: Associated Press

"Перед днем рождения Путин оказался перед лицом огромного количества проблем, которые требуют срочных решений, и уже традиционно, видя в рациональных вариантах решений проявление слабости, президент обращается к "высшим силам" за советом и помощью. Глупость Путина не перестает удивлять, пробивая с каждым разом новое дно. Несмотря на отдых и "консультации" с шарлатанами, или шаманами, если угодно, президенту регулярно поступали доклады о проблемах на фронте и утрате части, еще не успевших в полной мере присоединиться к России, "новых территорий", - пишет канал.

На совещаниях, которые Путин проводит в режиме видеоконференции, ему докладывают о потерях и недостаточном количестве вооружений. А Генштаба уверенно утверждает, что мобилизация ничего коренным образом не изменит и не послужит переломным моментом.

Патрушев и Путин / Фото: Associated Press

Говорят, интересный момент произошел с Секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым. Канал пишет, что во время совещания он произнес такую фразу: "Позор! Какой позор!". Правда, остается загадкой, кому именно были адресованы эти слова – Путину, армии РФ или же это просто были мысли вслух, которые, впрочем, всего лишь констатируют положение РФ в этой войне.

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