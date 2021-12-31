"Шар времени" на Таймс-сквер: как он появился и стал символом Нового года

Дня нас Новый год традиционно ассоциируется с шампанским под бой курантов, бенгальскими огнями и салатом оливье, но для миллиардов людей в других странах встреча Нового года - это в первую очередь падающий шар на Таймс сквер в Нью-Йорке.
Падающий шар или еще как его называют "Шар времени" - большой, блестящий и ежегодно ровно в 00:00 рассыпается мириадами конфетти на Таймс сквер. Но до того как стать символом Нового года он прошел долгий путь.
Впервые такой шар появился не в США, а в Портсмуте, в Великобритании, в 1829 году. Он был сооружен по проекту Роберта Оучопа, капитана английского флота. Благодаря нему капитаны кораблей в гавани могли точно настроить свои хронометры, поскольку точность часов того времени зачастую была весьма условна и для их корректировки часто применялся некий централизованный сигнал. Второй появился в Гринвичской обсерватории в 1833 году, он был сооружен по проекту королевского астронома Джона Понда.
Это оказалось настолько востребовано, что примерно 150 аналогичных шаров появились по всему миру. До наших дней сохранились, правда, единицы.
Первый американский "Шар времени" появился в 1845 году, а вот знаменитый шар на Таймс-сквер - в 1907 году и изначально он был намного меньше, сделан из дерева и метала. Диаметр шара составлял 152 сантиметра, весил 300 килограмм, украшали его 25 лапочек. С тех пор шар вырос до 3,67 метра в диаметре и весит сейчас почти 5,5 тонн.
Нынешний дизайн был разработан в 2007 году совместно Waterford Crystal и Philips Lighting. Шар состоит из 2688 хрустальных треугольников, подсвечиваемых 32256 LED-лампочками и в отличие от прошлых версий, этот шар расположен на площади круглый год, поэтому стал постоянной достопримечательностью Нью-Йорка.
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