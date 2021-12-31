"Шар времени" на Таймс-сквер: как он появился и стал символом Нового года

"Шар времени" на Таймс-сквер: как он появился и стал символом Нового года

Дня нас Новый год традиционно ассоциируется с шампанским под бой курантов, бенгальскими огнями и салатом оливье, но для миллиардов людей в других странах встреча Нового года - это в первую очередь падающий шар на Таймс сквер в Нью-Йорке.

Падающий шар или еще как его называют "Шар времени" - большой, блестящий и ежегодно ровно в 00:00 рассыпается мириадами конфетти на Таймс сквер. Но до того как стать символом Нового года он прошел долгий путь.

Новогодний шар на Таймс-сквер / Associated Press

Впервые такой шар появился не в США, а в Портсмуте, в Великобритании, в 1829 году. Он был сооружен по проекту Роберта Оучопа, капитана английского флота. Благодаря нему капитаны кораблей в гавани могли точно настроить свои хронометры, поскольку точность часов того времени зачастую была весьма условна и для их корректировки часто применялся некий централизованный сигнал. Второй появился в Гринвичской обсерватории в 1833 году, он был сооружен по проекту королевского астронома Джона Понда.

Новогодний шар на Таймс-сквер / Associated Press

Это оказалось настолько востребовано, что примерно 150 аналогичных шаров появились по всему миру. До наших дней сохранились, правда, единицы.

Новогодний шар на Таймс-сквер / Associated Press

Первый американский "Шар времени" появился в 1845 году, а вот знаменитый шар на Таймс-сквер - в 1907 году и изначально он был намного меньше, сделан из дерева и метала. Диаметр шара составлял 152 сантиметра, весил 300 килограмм, украшали его 25 лапочек. С тех пор шар вырос до 3,67 метра в диаметре и весит сейчас почти 5,5 тонн.

Новогодний шар на Таймс-сквер / Associated Press

Нынешний дизайн был разработан в 2007 году совместно Waterford Crystal и Philips Lighting. Шар состоит из 2688 хрустальных треугольников, подсвечиваемых 32256 LED-лампочками и в отличие от прошлых версий, этот шар расположен на площади круглый год, поэтому стал постоянной достопримечательностью Нью-Йорка.

Новогодний шар на Таймс-сквер / Associated Press

Новогодний шар на Таймс-сквер / Associated Press

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