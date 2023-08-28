Шарлин до Альбера II: какой была княгиня до встречи с князем Монако

В прессе активно ходят слухи о том, что князь Монако Альбер II и его супруга княгиня Шарлин давно не живут вместе.

Недавно всплыли подробности этой истории, и журналисты узнали, что Шарлин уехала из дворца и живет в другой стране.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Они поженились в июле 2011 года и за двенадцать лет брака об их семье нередко появлялись самые разные слухи в прессе. А сколько было рассказано о любовных связях князя и его внебрачных детях. Не удивительно, что Шарлин, возможно, на грани депрессии была вынуждена бежать и спасать свою жизнь.

Сегодня мы решили вспомнить, какой была принцесса до брака с князем Монако и в первые годы их отношений. Мы знаем, что Шарлин профессиональная пловчиха, выступала на Олимпийских играх и других соревнованиях за ЮАР.

На этом фото Шарлин Уиттсток из Южной Африки позирует в бассейне во время XVI Игр Содружества в сентябре 1998 года в Куала-Лумпуре, Малайзия.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Здесь Шарлин Уиттсток позирует для портретной фотосессии для South African Sports Illustrated в ноябре 2001 года в Южной Африке.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Это также съемка для South African Sports Illustrated в ноябре 2001 года в Южной Африке.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

А тут Шарлин Уиттсток тренирует детей во время тренировки 2 декабря 2006 года в Ричардс-Бей, Южная Африка.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

На этом фото п ринц Монако Альберт и пловчиха Шарлин Уиттсток присутствуют на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр 2006 года в Турине 10 февраля 2006 года на Олимпийском стадионе в Турине, Италия.

Шарлин с Альбером в начале отношений / Фото: Getty Images

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