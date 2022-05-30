Шарлин и Альбер изображают семью на публике: новый выход княжеской пары с детьми в Монте-Карло

Шарлин и Альбер изображают семью на публике: новый выход княжеской пары с детьми в Монте-Карло

Князь Альбер II и его супруга княгиня Шарлин побывали на "Формуле-1" в Монте-Карло. С собой на мероприятие они взяли и двоих детей – принца Жака и принцессу Габриэллу.

Это первое появление супругом на публике после того, как французские СМИ сообщили, что Шарлин получает 10 миллионов фунтов стерлингов в год за то, что согласилась выполнять свои королевские обязанности и появляться на публике вместе с мужем.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Вчера на публичном мероприятии было видно, что Шарлин весьма холодна в отношении к Альберу. Хотя еще совсем недавно публично княгиня опровергала слухи о разводе, уверяя, что в их семье все хорошо.

В последний раз Шарлин посещала Гран-при в 2019 году, где ее поцеловал в щеку Льюис Хэмилтон.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

За выходные у Шарлин было два выхода. Первый раз она появилась на публике в блузке с геометрическим принтом от Akris, подчеркнув образ красной помадой на губах.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Associated Press

В другой день княгиня появилась на публике в голубом комбинезоне от южно-африканского бренда Terrence Bray, сшитого специально для нее. Образ Шарлин дополняли цветочные серьги в ушах и светлый маникюр. Позируя перед публикой княгиня держала за руки свою 7-летнюю дочь принцессу Габриэллу, которая была одета в длинное платье в цветочный принт и белые сандалии. Князь Альбер II держал за руку сына принца Жака, который, как и его отец был в брюках и пиджаке.

Княгиня Шарлин / Фото: Associated Press

В Instagram Шарлин поделилась еще одним снимком своих детей, сделанным в этот день.

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