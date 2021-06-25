Шарлин нашлась: дворец выпустил заявление о том, где находится княгиня Монако

Княжеский дворец Монако рассказал, что происходит с княгиней Шарлин.

Больше месяца супруга князя Альбера II не появляется на публике с мужем и детьми. Французские СМИ выразили беспокойство по поводу состояния здоровья бывшей спортсменки, а мы в нашем материале пытались разобраться в причинах такого загадочного исчезновения княгини Шарлин.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Associated Press

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Сегодня стало известно, что знаменательную дату – 2 июля – десятую годовщину своей свадьбы – Шарлин и Альбер II проведут в разлуке, пишет Hello!.

Княгиня выразила сожаление по поводу того, что на следующей неделе не может провести десятую годовщину свадьбы со своим мужем, принцем Монако Альбером II. Она находится в Южной Африке, где до сих пор лечит лор-инфекцию.

В заявлении дворца поясняется, что медицинская бригада Шарлин проинструктировала ее не путешествовать, поскольку принцессе еще предстоит пройти и восстановиться после дополнительных процедур.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Associated Press

"В этом году я впервые не буду с мужем на годовщине нашей июльской свадьбы, что сложно, и это меня огорчает. Однако у нас с Альбером не было другого выбора, кроме как следовать инструкциям медицинской бригады, хотя это чрезвычайно сложно. Он оказал мне самую невероятную поддержку. Мои ежедневные разговоры с Альбером и моими детьми очень помогают мне поддерживать настроение, но я скучаю по общению с ними. Это было особенным, когда моя семья навещала меня в Южной Африке, и было действительно замечательно видеть их. Я не могу дождаться воссоединения с ними", - сказала Шарлин.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Associated Press

До того как заболеть, мать двоих детей вела работу по сохранению и борьбе с браконьерством для своего фонда в Южной Африке. А в Instagram показывала фотографии с этого события.

Принцесса Габриэлла и принц Жак / Getty Images

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Свадьба Шарлин и князя Альбера II (7 фото)

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