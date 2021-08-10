Шарлин объявилась: княгиня Монако опубликовала неожиданное фото в блоге

Княгиня Монако Шарлин поделилась новой фотографией на своей странице в Instagram.

Снимок был сделан в рамках ее кампании по борьбе с браконьерством в ЮАР, где уже несколько месяцев находится супруга князя Альбера II. На фото Шарлин запечатлена в черно-белом формате, у нее насыщенный макияж глаз, и смотрит она прямо в камеру. Подпись гласит:

"Рог носорога - это не круто! Давайте объединимся под моей инициативой #ChasingZero и положим конец зверствам, которые подвергают опасности нашу драгоценную дикую природу", - пишет Шарлин и предлагает подписчикам сделать пожертвование.

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Напомним, еще в июне Шарлин отправилась в ЮАР, чтобы провести акцию против браконьерства. Но вынужденно остается на родине из-за инфекции и осложнений после нескольких проведенных операций на лор-органах. В недавнем интервью ведущей South Africa Radio 702 Мэнди Винер Шарлин сказала, что планирует вернуться домой в Монако к октябрю. Со своими детьми и мужем она сейчас общается с помощью Facetime и говорит, что очень скучает.

Княгиня Шарлин с мужем Альбером II и детьми / Associated Press

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