Шарлин с обнаженным плечом, а Альбер - в бабочке: княжеская семья Монако показала рождественскую открытку

На новом снимке вся семья позировала на фоне красиво украшенной елки.

В предрождественский период княгиня Шарлин и князь Альбер II присоединились к праздничной традиции европейских королевских семей и тоже показали рождественскую открытку. Красивое фото они опубликовали на странице в Facebook 15 декабря.

На красивом снимке изображены Шарлин и Альбер с двумя своими детьми, наследным принцем Жаком и принцессой Габриэллой.

Княгиня позирует в роскошном длинном платье из бархата, которое было выполнено в сложном коричнево-золотом оттенке. Наряд она дополнила бриллиантовыми серьгами и браслетом, а также вечерней прической и макияжем.

Альбер нарядился для фото в классический черный костюм, белую рубашку и праздничный красный бархатный галстук-бабочку. В похожем смокинге были и сын пары - Жак, но его бабочка была зеленой. Юная Габриэлла же надела милое бархатное платье темно-баклажанового цвета, у которого были рюши на рукавах и юбке.

Напомним, что ранее Король Чарльз и королева Камилла также поделились своей рождественской открыткой этого года.

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