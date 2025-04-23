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ТСН в социальных сетях

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Общество
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Шарлин в черном платье, а ее муж Альбер в синем костюме: княжеская чета Монако на мессе в память о Папе Римском

Князь Альбер II, его супруга княгиня Шарлин и сестра князя — принцесса Каролина — присутствовали на мессе в память о Папе Римском Франциске.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлин и князь Альбер II

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Associated Press

Члены княжеской семьи Монако присутствовала на специальной мессе, отслуженной в честь Его Святейшества Папы Франциска в конце дня во вторник, 22 апреля.

Церемония, которую провел монсеньор Доминик-Мари Давид в кафедральном соборе Монако, объединила высшие власти Монако и многочисленных верующих в момент глубоких размышлений и общей скорби.

Принцесса Каролина, княгиня Шарлин, князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Принцесса Каролина, княгиня Шарлин, князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин появилась на мессе в черном аутфите и с собранными волосами, а ее супруг Альбер надел синий костюм. Сестра князя принцесса Каролина также облачилась в черный наряд.

Княжеская семья Монако на мессе / © Instagram княжеской семьи Монако

Княжеская семья Монако на мессе / © Instagram княжеской семьи Монако

Вчера, напомним, мы показывали, как король Испании Филипп VI и королева Летиция побывали в посольстве Ватикана в Мадриде, отдав дань уважения Папе. А сегодня королева Летиция появилась на церемонии вручения литературной премии «Мигель де Сервантес» в траурном образе.

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