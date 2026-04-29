Шарлотта Казираги надела рубашку, как у Николь Кидман на показ бренда Chanel

Монакская журналистка и племянница князя Альбера II – Шарлотта Казираги – посетила показ Chanel.

Ольга Кузьменко
Шарлотта Казираги

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Как амбассадор французского бренда Шарлотта Казираги всегда посещает показы Chanel и в этот раз приехала посмотреть круизную коллекцию сезона 2026-2027 в Биаррице.

Для выхода Казираги выбрала удлиненную белую рубашку свободного фасона от Chanel, черные свободные брюки и туфли с квадратными носами на каблуках. Волосы Шарлотты свободно спадали на плечи легкими волнами, она сделала легкий макияж, подчеркнув губы блеском, и дополнила образ несколькими золотыми браслетами и кольцами, а также темным маникюром и крупными серьгами-клипсами.

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Напомним, в такой же рубашке появилась на показе Chanel на Парижской неделе моды актриса Николь Кидман.

Николь Кидман на Парижской неделе моды / © Associated Press

Николь Кидман на Парижской неделе моды / © Associated Press

