Шарлотта Казираги с мамой принцессой Каролиной и сыном на спортивном мероприятии в Монте-Карло

Шарлотта Казираги с мамой принцессой Каролиной и сыном на спортивном мероприятии в Монте-Карло

Члены княжеской семьи Монако посетили светское мероприятие.

Принцесса Каролина Ганноверская и ее дочь Шарлотта Казираги приехали вчера, 3 июня на Гран-при 15-го международного турнира по прыжкам в воду, который проходит в Монте-Карло.

Шарлотта Казираги с сыном Рафаэлем и ее мама принцесса Каролина / Getty Images

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34-летняя Шарллотта Казираги приехала на мероприятие вместе с 7-летним сыном Рафаэлем (мальчик родился в 2013 году от отношений принцессы с актером Гадом Эльмалехом). Мальчик был одет в голубой костюм, полосатую рубашку и кроссовки. Его мама Шарлотта была в черно белом платье средней длины и черных босоножках на невысоких каблуках, у нее был аккуратный макияж на лице, простая укладка и на шее золотая цепочка с сердцем.

Шарлотта Казираги и принцесса Каролина / Getty Images

64-летняя Каролина Ганноверская была облачена в белый брючный костюм, босоножки на каблуках также на шее у принцессы было золотое колье и цепочка, а на запястье такой же браслет и часы, и дополнила образ золотыми серьгами, легкой укладкой и макияжем.

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