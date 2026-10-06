Шарлотта Казираги в стильном брючном костюме появилась на показе Chanel в Париже

Шарлотта Казираги / © Getty Images

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Шарлотта присутствовала на показе женской коллекции Chanel сезона весна-лето 2027 в рамках Недели моды в Париже. 40-летняя писательница и журналистка приехала на модное шоу в стильном брючном костюме темно-синего цвета от Chanel, который дополнила черным топом и лаковыми туфлями с квадратными носами.

В руках Казираги держала маленькую бордовую сумку от Chanel на короткой ручке, а образ свой дополнила темно-красным маникюром, несколькими браслетами на запястье и кольцами на пальцами. Шарлотта распустила длинные каштановые волосы и сделала макияж с акцентом на яркие губы.

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Шарлотта Казираги / © Getty Images

Напомним, недавно стало известно, что Шарлотта рассталась со своим бойфрендом – писателем Николя Матье, а причиной стало ее желание родить ребенка.

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Шарлотта Казираги и Николя Матье / © Getty Images

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