Шарлотта Казираги вся с ног до головы в Chanel появилась на показе французского бренда в Париже

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Писательница, журналистка и амбассадор французского бренда посетила показ Chanel осень/зима 2026-2027 в рамках Парижской недели моды, появившись перед камерами в изумрудном юбочном костюме из твида от Chanel, черно-белых туфлях на шпильках тоже от Chanel, а в руках держала маленькую черную сумку на золотом ремешке-цепочке от бренда.

Шарлотта распустила волосы, сделала макияж и дополнила образ серьгами-висюльками тоже от Chanel, несколькими золотыми браслетами и красным маникюром.

Шарлотта Казираги на показе Chanel в марте 2026 года / © Getty Images

В прошлый раз член княжеской семьи Монако появилась на шоу Chanel в январе 2026 года, который тоже прошел на Парижской неделе моды.

