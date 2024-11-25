Шарлотта Казираги вышла в свет с сыновьями: как выглядят подросшие мальчики

Недавно племянница князя Альбера II – Шарлотта Казираги –посетила празднование Национального дня в Монако.
Шарлотта Казираги, которая в начале 2024 года развелась с мужем, появилась на торжественном мероприятии со своими взрослыми сыновьями – Бальтазаром и Рафаэлем.
38-летняя Шарлотта Казираги приехала на мероприятие в голубом твидовом пальто от Chanel, у нее были распущены каштановые волосы, на лице был легкий, едва заметный макияж, а на шее – золотая цепочка с кулоном в виде сердца. У нее был красный маникюр и золотое кольцо на пальце.
Сыновья Казираги были в синих классических костюмах и рубашках, младший был в красном галстуке.
На этом же мероприятии появилась княгиня Шарлин в стильном сиреневом брючном костюме от Louis Vuitton и миниатюрной шляпе-таблетке.
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