Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Шарлотта Казираги вышла в свет с сыновьями: как выглядят подросшие мальчики

Шарлотта Казираги вышла в свет с сыновьями: как выглядят подросшие мальчики

Шарлотта Казираги с сыновьями / Фото: Getty Images

Недавно племянница князя Альбера II – Шарлотта Казираги –посетила празднование Национального дня в Монако.

Шарлотта Казираги, которая в начале 2024 года развелась с мужем, появилась на торжественном мероприятии со своими взрослыми сыновьями – Бальтазаром и Рафаэлем.

38-летняя Шарлотта Казираги приехала на мероприятие в голубом твидовом пальто от Chanel, у нее были распущены каштановые волосы, на лице был легкий, едва заметный макияж, а на шее – золотая цепочка с кулоном в виде сердца. У нее был красный маникюр и золотое кольцо на пальце.

Сыновья Казираги были в синих классических костюмах и рубашках, младший был в красном галстуке.

Шарлотта Казираги с сыновьями / © Getty Images
Шарлотта Казираги с сыновьями / Фото: Getty Images

На этом же мероприятии появилась княгиня Шарлин в стильном сиреневом брючном костюме от Louis Vuitton и миниатюрной шляпе-таблетке.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images
Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Читайте также:

Камалия показала, как за границей проводит время с бывшим мужем и дочерьми

Камалия показала, как за границей проводит время с бывшим мужем и дочерьми

Похожие темы:

Следующая публикация