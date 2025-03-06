Шеф-повар, который готовил для короля Чарльза, раскритиковал шоу Меган Маркл: что с ним не так

Знаменитый шеф-повар Джеймсон Стокс, который готовил для короля Чарльза III, раскритиковал новое шоу Меган Маркл на Netflix, которое называется "С любовью, Меган". Он заявил, что это полная чушь.

Джеймсон рассказал Express, что ему не понравилось шоу настолько, что он выключил его. Меган окунулась в мир кулинарии и поделилась подборкой своих лучших советов на кухне. Однако это стало шоком, поскольку у нее нет никакого опыта в этой области.

Эксперт, который также является послом фонда короля Чарльза Prince's Trust и известен своими смелыми вкусами и инновационной кулинарией, сел и попытался посмотреть восьмисерийный сериал, но заявил, что это было сложно, поскольку "начало было довольно медленным и скучным".

Джеймсон Стокс, фото: instagram.com/worldofjameson/

"Я посмотрел первую серию, и даже тогда мне было очень трудно смотреть всю серию. Я бы рекомендовал всем, кто борется со сном, посмотреть первую серию", — сказал он. "Музыка была ужасной, и я подумал про себя, надеюсь, она станет лучше. Но, к сожалению, этого не произошло".

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Шеф посмотрел лишь одну серию и объяснил, почему так произошло: "В одну минуту Меган режет овощи, а в следующую – на столе уже большая тарелка. Казалось, она сделала это за пять минут. Честно говоря, какая чушь. Не может быть, чтобы она нарезала каждую из этих овощей на доске Crudités, она просто сделала последние штрихи. То же самое и с тортом — она была там, украшала торт. Я думаю про себя: "Просто продолжай в том же духе".

Джеймсон сравнил Меган с Мартой Стюарт, отметив, что именно этим "она и занималась 20 лет назад". Он пришел к выводу, что шоу Меган не было "ничем новым, ничем инновационным. Оно было просто ничем".

Напомним, ранее подобное шоу запустила Памела Андерсон и ее фанаты раскритиковали Меган Маркл.

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