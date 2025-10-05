Шеф-повар поделился секретом: какой продукт категорически не ела королева Елизавета II, а ее муж Филипп его обожал

Королева Елизавета II / © Associated Press

Реклама

Считается, что на королевском столе морепродукты были запрещены. Шеф-повар Дарен Макгрейди, который работал на королеву и ее семью рассказал, что таких продуктов избегали особенно за рубежом, поскольку некоторые из них могут вызвать отравление.

Он также заявил в интервью Heart Bingo, что моллюски не были под запретом на постоянной основе. «Покойная королева не ела морепродукты во время путешествий, не соответствует действительности — мы регулярно готовили для нее гребешки и креветки», — говорит шеф.

Королева Елизавета II на кухне / © Associated Press

«Запрещенных продуктов не было, но королева Елизавета II не любила чеснок и острый лук, считая их асоциальными. Поэтому мы не добавляли чеснок в ее блюда. Однако принц Филипп обожал чеснок и ел его на своих званых ужинах», — делится подробностями работы с монаршей семьей шеф-повар.

Реклама

Блюда с чесноком не готовят на банкеты и званые ужины. В 2018 году королева Камилла, выступая на MasterChef Australia и отвечая на вопросы публики о запрещенных продуктах во дворце сказала: «Мне неприятно это говорить, но чеснок. Чеснок — это табу».

Королева Камилла / © Associated Press

Напомним, недавно мы рассказывали о «Секретном напитке» королевы Елизаветы и делились рецептом ее любимого лимонного рефрешера.