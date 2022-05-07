"Шехеразда" Путина поплыла вслед за российским кораблем: роскошную яхту диктатора арестовали

Гигантская суперяхта "Шехеразда", которая, как утверждается, принадлежит кремлевскому диктатору Путину, прошлой ночью должна была быть арестована в Италии.

Судно, стоимостью 700 миллионов долларов, длина которого составляет более 450 футов должно было быть конфисковано итальянскими властями после того, как они рекомендовали конфисковать его в рамках санкций против России, сообщает Daily Mail.

Об этом в Твиттере сообщили многие аналитики, специализирующиеся по санкциям.

Italian police are in a race to finish investigating the ownership of a $700 million superyacht, the #Scheherazade, which the US says is linked to Putin, before the vessel is put to sea and able to elude possible sanctions. https://t.co/SE1Q6Bmz29 — AJ Beloff (@aj_beloff) May 5, 2022

Яхта была предметом расследования итальянской финансовой полиции с конца марта и с сентября и пришвартована в Марина-ди-Каррар недалеко от Пизы, где проходит ремонт. В пресс-релизе, распространенном Министерством экономики и финансов Италии, отмечено, что яхта "заморожена", поскольку расследование, проведенное комитетом финансовой безопасности, показало, что судно имеет "значительные экономические и деловые связи" с чиновниками в российском правительстве и лицами, против которых были введены санкции Европейского Союза.

Напомним, роскошное судно оборудовано спа-центром, бассейнами, двумя вертолетными площадками, дровяным камином и бильярдным столом, который наклоняется, чтобы уменьшить воздействие волн. 460-футовое судно, говорят, имеет встроенную систему вооружения, способную сбивать беспилотники.

Мариатереза ​​Леви из итальянской финансовой полиции заявила MailOnline: "Я не могу сказать вам, кто является фактическим владельцем, но мы убеждены, что яхта должна быть конфискована, и в ближайшие несколько часов офицеры поднимут ее на борт и конфискуют".

Капитан "Шехерезады", британец Гай Беннетт-Пирс, отрицал, что Путин является владельцем судна, но отказался раскрыть, кто им является.

Яхта "Шахерезада" / Getty Images

Были предположения, что судно может принадлежать Эдуарду Худайнатову, российскому нефтяному магнату, который не попал под санкции. Он бывший председатель и главный исполнительный директор "Роснефти", государственной российской компании, занимающейся добычей нефти и газа. Господин Худайнатов близок к Игорю Сечину, союзнику Путина и председателю правления "Роснефти".

Но активисты и журналисты-расследователи, связанные с Алексеем Навальным, находящимся в заключении лидером российской оппозиции, убеждены, что яхта принадлежит Путину. Документы на "Шахерезаду", с которыми ознакомилась команда Навального, показывают, что официальным владельцем является офшорная компания с Маршалловых островов — тактика, которую обычно используют сверхбогатые, чтобы скрыть свое богатство.

Путин также известен тем, что в качестве владельцев указывает семью или друзей, а его имя почти никогда не упоминается в официальных документах. Яхта прибыла в порт в конце прошлого лета под управлением капитана Беннета-Пирса, который отрицает, что Путин является владельцем или когда-либо находился на борту.

Яхта "Шахерезада" / Getty Images

Также читайте Маникюр Путина: как выглядят идеальные ногти диктатора

Сообщается, что на яхте есть "личные штрихи" президента РФ, например, тренажерный зал для дзюдо с фотографиями черных поясов Путина в рамках. Рабочий, участвовавший в строительстве яхты, рассказал The Sun: "Каждая поверхность сделана из мрамора или золота. Есть бесчисленные бассейны, спа, сауна, театр, бальные залы, тренажерный зал, две вертолетные площадки. Это как мини-город. Есть даже больница, что имеет смысл, когда вы слышите слухи о неизлечимой болезни Путина".

Путин / Associated Press

К золоту кремлевский "фюрер" испытывает особую слабость. Припоминаете "золотой стол Путина?"

Читайте также: