Шестая лошадь в сенате: Путин снова назначил своего личного телохранителя министром

Римский император Калигула назначил как-то своего любимого коня римским сенатором. Согласно легенде, император успел бы сделать коня консулом, если бы не был убит. Путин, конечно, не Калигула, но что-то общее у него со знаменитым жестокий и сладострастным тираном-безумцем, безусловно, имеется.

Как известно, всем прочим качествам у чиновников высшего звена Путина предпочитает личную преданность. А поскольку более преданного человека, чем личный телохранитель, найти трудно, кремлевский диктатор назначает на ответственные должности их.

Виктор Золотов / Фото: Associated Press

Самую блестящую карьеру сделал 68-летний бывший охранник Виктор Золотов - главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации

Алексей Дюмин / Фото: Getty Images

Личным телохранителем Путина был 49-летний Алексей Дюмин, который сейчас является губернатором Тульской области.

Дмитрий Миронов и Владимир Путин / Фото: Getty Images

Дмитрий Миронов, которому сейчас 53 года, был назначен губернатором Ярославской области, сейчас работает помощником Путина.

Сергей Морозов / Фото: Getty Images

Сергей Морозов, которому 49 лет, успел поработать губернатором Астраханской области, а затем вернуться в спецслужбы в звании генерал-майора.

Евгений Зиничев / Фото: Getty Images

Бывшим телохранителем Путина был также Евгений Зиничев, который впоследствии был назначен на пост министра по чрезвычайным ситуациям. Евгений Зиничев погиб при загадочных обстоятельствах, по официальным данным, в ходе межведомственных учений, "при исполнении служебного долга" недалеко от Норильска, на водопаде Китабо-Орон, который находится на охраняемой территории Путоранского заповедника. Несчастный случай произошел во время ведомственной съемки, когда он якобы пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы. Сотрудник тоже погиб. По другой версии, все было наоборот - и сотрудник пытался спасти поскользнувшегося министра. В истории много нестыковок, поэтому версию об убийстве полностью исключить нельзя. Путин лично присутствовал на похоронах Зиничева, назвав его смерть "невосполнимой личной потерей", а затем посмертно присвоил ему звание Героя России.

Путин в сопровождении Александра Куренкова / Фото: Getty Images

И вот недавно, как сообщает Daily Mail, на вакантную должность министра по чрезвычайным ситуациям был выдвинут еще один, шестой по счету, бывший телохранитель Путина - Александр Куренков: который сейчас занимает пост замдиректора Росгвардии. О 46-летнем будущем министре известно мало, его называют "человеком без лица", утверждается, что он служил в органах контрразведки ФСБ, а также в ФСО, отвечая за охрану высокопоставленных чиновников.

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков сказал: "Путин хорошо знает его лично". Такая характеристика в тоталитарной России является исчерпывающей, и, значит, кандидатуру Александра Куренкова непременно утвердят.