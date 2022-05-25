Шестая лошадь в сенате: Путин снова назначил своего личного телохранителя министром

Римский император Калигула назначил как-то своего любимого коня римским сенатором. Согласно легенде, император успел бы сделать коня консулом, если бы не был убит. Путин, конечно, не Калигула, но что-то общее у него со знаменитым жестокий и сладострастным тираном-безумцем, безусловно, имеется.
Как известно, всем прочим качествам у чиновников высшего звена Путина предпочитает личную преданность. А поскольку более преданного человека, чем личный телохранитель, найти трудно, кремлевский диктатор назначает на ответственные должности их.
Самую блестящую карьеру сделал 68-летний бывший охранник Виктор Золотов - главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации
Личным телохранителем Путина был 49-летний Алексей Дюмин, который сейчас является губернатором Тульской области.
Дмитрий Миронов, которому сейчас 53 года, был назначен губернатором Ярославской области, сейчас работает помощником Путина.
Сергей Морозов, которому 49 лет, успел поработать губернатором Астраханской области, а затем вернуться в спецслужбы в звании генерал-майора.
Бывшим телохранителем Путина был также Евгений Зиничев, который впоследствии был назначен на пост министра по чрезвычайным ситуациям. Евгений Зиничев погиб при загадочных обстоятельствах, по официальным данным, в ходе межведомственных учений, "при исполнении служебного долга" недалеко от Норильска, на водопаде Китабо-Орон, который находится на охраняемой территории Путоранского заповедника. Несчастный случай произошел во время ведомственной съемки, когда он якобы пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы. Сотрудник тоже погиб. По другой версии, все было наоборот - и сотрудник пытался спасти поскользнувшегося министра. В истории много нестыковок, поэтому версию об убийстве полностью исключить нельзя. Путин лично присутствовал на похоронах Зиничева, назвав его смерть "невосполнимой личной потерей", а затем посмертно присвоил ему звание Героя России.
И вот недавно, как сообщает Daily Mail, на вакантную должность министра по чрезвычайным ситуациям был выдвинут еще один, шестой по счету, бывший телохранитель Путина - Александр Куренков: который сейчас занимает пост замдиректора Росгвардии. О 46-летнем будущем министре известно мало, его называют "человеком без лица", утверждается, что он служил в органах контрразведки ФСБ, а также в ФСО, отвечая за охрану высокопоставленных чиновников.
Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков сказал: "Путин хорошо знает его лично". Такая характеристика в тоталитарной России является исчерпывающей, и, значит, кандидатуру Александра Куренкова непременно утвердят.