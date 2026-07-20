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Шестнадцать лет назад: как принцессы Леонор и София приветствовали сборную Испании после их победы на чемпионате мира в 2010 году
Принцесса Астурийская Леонор и ее сестра инфанта София вновь поддержали сборную Испании с трибун в это воскресенье, спустя шестнадцать лет после того, как Испания одержала победу в 2010 году.
Король Филипп VI, королева Летиция, принцесса Леонор и инфанта София приехали в Нью-Йорк, чтобы стать свидетелями матча, который вошел в историю. Для двух дочерей короля и королевы это событие имело также особое значение. Шестнадцать лет назад они, будучи еще маленькими девочками, воочию пережили величайший триумф в истории испанского футбола и стали героинями одного из самых трогательных снимков, когда-либо сделанных в Королевском дворце.
Летом 2010 года сборная Испании вернулась из Южной Африки в качестве чемпионов мира впервые в истории. Всего через несколько часов после гола Иньесты и поднятия трофея после победы над Нидерландами в финале, игроков в Зале Колонн принимали король Хуан Карлос и королева София в сопровождении тогдашних принца и принцессы Астурийских и их двух дочерей.
Тогда Леонор и София, которым было всего четыре и три года, пришли в официальных футболках сборной Испании, на которых были выгравированы их имена. Они даже украсили волосы небольшими аксессуарами в цветах испанского флага, что отражало их волнение по поводу этого события.
Самый запоминающийся момент был, когда тогдашний капитан национальной сборной Икер Касильяс подошел к девочкам с кубком мира. Вратарь хотел, чтобы маленькие девочки смогли увидеть его вблизи, и принцессе Леонор выпала честь подержать его в руках. Из-за веса кубка она не могла поднять его одна, поэтому футболист держал его все это время.
Вчера на стадионе «Нью-Йорк-Нью-Джерси» сестрам посчастливилось повторить этот момент.