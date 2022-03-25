Шестой день тура: Кейт и Уильям посетили парад и проехались на Land Rover, на котором ездил принц Филипп и Елизавета II в 1962 году

Шестой день тура: Кейт и Уильям посетили парад и проехались на Land Rover, на котором ездил принц Филипп и Елизавета II в 1962 году

Герцог и герцогиня Кембриджские посетили военный парад в последний день своего турне по Ямайке.

Королевские супруги стали почетными гостями на параде военнослужащих, недавно завершивших программу подготовки офицеров Карибской военной академии.

Кейт и Уильям / Getty Images

Герцог выступал в качестве инспектора парада, в котором приняли участие семьдесят девять курсантов со всего Карибского моря, в том числе с Ямайки, Антигуа и Барбуды, Барбадоса и Гайаны, Сент-Китс. Уильям и Кейт направились к плацу, где будущий король принял королевский салют перед осмотром парада.

Кейт и Уильям / Getty Images

Кейт выглядела типично элегантно в белом кружевном платье от Alexander McQueen и шляпе в тон от Philip Treacy. Принц Уильям был в военной форме.

Кейт и Уильям / Getty Images

Уильям выступил с речью, а его жена была приглашена вручить первую из наград – Международную награду за достижения и Военную награду Ямайки за выдающиеся достижения. Парад завершился королевским салютом, прежде чем Уильям и Кейт отправились на прием с новыми офицерами и персоналом в Офицерском клубе Ямайки. Они путешествовали на том же церемониальном Land Rover, который королева и покойный принц Филипп использовали во время своего визита на Ямайку в 1962 году.

Кейт и Уильям / Getty Images

После этого герцог и герцогиня Кембриджские официально попрощались с Ямайкой. Супурги отправились в международный аэропорт Нормана Мэнли в Кингстоне, чтобы вылететь на Багамы. В аэропорту герцогиня появилась в красивом изумрудно-зеленом платье от Emilia Wickstead.

Кейт и Уильям / Getty Images

Кейт и Уильям / Getty Images

Приземлившись на Багамах, герцогиня Кэтрин появилась на публике в новом образе тоже от Emilia Wickstead. Пара отправились на свою первую встречу в карибской стране с премьер-министром Филипом Дэвисом и его женой Энн Мари Дэвис.

Кейт и Уильям / Getty Images

Кейт и Уильям / Getty Images

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