Шикарна и в военной форме: королева Максима с семьей на церемонии принятия присяги

Король Виллем-Александр, королева Максима и принцесса Амалия / © Getty Images

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Завершив подготовку в качестве резервиста, королева Максима получила звание подполковника Генерального штаба Королевской армии Нидерландов.

На церемонии собрались еще 23 офицера запаса, которые, как и королева, официально подтвердили свою приверженность Вооруженным силам перед генерал-лейтенантом Яном Свилленсом, командующим армией. Следует отметить, что мероприятие состоялось всего через два дня после того, как Максима завершила заключительные этапы своей подготовки.

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Король Виллем-Александр, королева Максима и принцесса Амалия / © Getty Images

И хотя ее статус члена королевской семьи обычно предполагает ее присутствие на официальных мероприятиях, на этот раз она участвовала как обычный военнослужащий, вступивший в ряды армии, чтобы внести свой вклад в безопасность Нидерландов.

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Присутствие короля Виллема-Александра и принцессы Амалии также придало этому дню семейную атмосферу. Фактически, и мать, и дочь прошли военную подготовку в этом году, хотя и по разным направлениям. И это не первый раз, когда семья сопровождает Максиму Нидерландскую на этом этапе ее жизни.

В мае король Виллем-Александра, принцессы Амалия и Ариана присутствовали, когда Максима получила свой военный берет после завершения первого этапа обучения.

Принцесса Амалия, король Виллем-Александр, королева Максима и принцесса Ариана / © Getty Images

Все началось в феврале прошлого года, когда Королевский двор объявил, что Максима решила вступить в армию в качестве резервистки. На тот момент ей было 54 года, и она вот-вот должна была достичь предельного возраста для призыва, поэтому не хотела упускать эту возможность. Затем она начала подготовку, которая включала упражнения на физическую выносливость, самооборону, стрельбу и ориентирование на местности, а также изучение военного права.

Теперь, когда этот процесс завершен, королева присоединится к королевскому военному двору, где будет служить в качестве резервистки в армии, не будучи приписанной к конкретному полку.

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