Денег не считают: что известно о младшей дочери Путина - Екатерине Тихоновой - и ее бывшем муже-миллионере

Все зятья президента России после свадьбы с его дочерьми моментально становилась очень успешными и колоссально богатыми. Они и их жены живут на широкую ногу, покупая элитную недвижимость за миллионы долларов в Европе, отдыхают на островах и гуляют роскошные свадьбы, пока большинство обычных россиян живет на гране бедности.

Наверное нет более скрытого политика в мире, чем президент России Владимир Путин, ведь за 20 лет его правления страной, никто практически ничего не знает о его личной жизни и жизни его детей. Еще в начале карьеры Путин засветил двух своих дочерей Марию и Екатерину, поэтому мир знал, что в первом браке у российского диктатора были дети, но чем старше девочки становились, тем меньше о них говорили. Сам Путин никогда ничего не комментировал в отношении детей, никогда нигде с ними не появлялся и не раскрывал чем они занимаются, кроме одного случая, когда заявил: "Они не занимаются бизнесом и не занимаются политикой. Они просто живут своей жизнью и делают это очень достойно".

Владимир Путин с дочерьми / Getty Images

Однако в отличие от западных политиков, которые открыто показывают свои семьи, рассказывают о детях и их успехах, российский лидер эти ценности не разделяет. Причиной этому то ли страх покушения на девушек, то ли многомиллионные компании, которые числятся на них и их мужьях.

Ранее мы уже рассказывали вам о старшей дочери Владимира Путина Марии Воронцовой и двух ее мужьях, которые очень быстро стали успешными бизнесменами с многомиллионными доходами, квартирами и высокими посадами в государственных компаниях, а теперь предлагаем узнать немного о личной жизни младшей дочери - Екатерине Тихоновой.

Екатерина Тихонова / скриншот с видео

Кате 35 лет она предприниматель, а также занимает огромное количество различных руководящих посад, которые касаются спорта и науки. Много лет девушка занималась акробатическим рок-н-роллом, учувствовала в соревнованиях, поэтому в Интернете можно найти много видео с ее выступлениями. Также известно, что она кандидат физико-математических наук и очень богатая девушка, но откуда у нее многомиллионное состояние, конечно же, тайна.

Больше подробностей о жизни Кати особо не было, однако согласно расследованию журналистов из "Важные истории", в 2019 году хакеры выложили в Сеть огромную базу данных, которая насчитывала миллионы емейлов. Одни из украденных емейлов принадлежал зятю Путина - Кириллу Шамалову. В архиве было более 10 тысяч писем, они охватывают период с 2003 по 2020 год и в них были личные переписки, фотографии, нюансы касающиеся финансов, рабоыт и роскошной свадьбы Кирилла и Екатерины.

Екатерина Тихонова и Кирилл Шамалов / istories.media

Екатерина Тихонова и Кирилл Шамалов / istories.media

Оказывается пара поженилась в феврале 2013 года недалеко от Санкт-Петербурга на элитном курорте "Игора". Праздновали свадьбу три дня, гостей предупредили, что мероприятие полностью секретное, поэтому, вероятно, фото и видео съемка были запрещены. Сама свадьба была организована с размахом в русском стиле: с декорациями, скульптурами, каруселями, нанятыми артистами изображающих скоморох и танцорами. Вместо подарков пара просила дарить им деньги, а вот медовый месяц молодожены провели не в России, а на острове Маврикий, на берегу Индийского океана.

Санкт-Петербург, элитный курорт "Игора"

Согласно расследования Reuters, гости свадьбы были одеты в белые шарфы с вышитыми красными нитками буквами К&К, на невесте было длинное жемчужное свадебное платье, на женихе - темное пальто. На территории заведения было полно охраны.

Дальнейшая переписка из электронной почты показывала, что после свадьбы пара продолжала вести расточительный образ жизни: они купили роскошный особняк неподалеку от загородной резиденции Путина на окраине Москвы и виллу во французском курортном городе Биарриц.

Биарриц, Франция

Обстановка помещений тоже обошлась им недешево: один ковер стоил 65 тысяч долларов; несколько японских книг – 7 тысяч долларов, а спа-центр – около 350 тысяч долларов.

Визуализация проекта дома Тихоновой и Шамалова / istories.media

Однако стоит отмети, что Кирилл парень не из простой семьи - его отец российский миллионер Николай Шамалов - давний друг и соратник Путина. Еще в 1990-х годах вместе с Путиным Шамалов основал дачный кооператив "Озеро" под Санкт-Петербургом, а когда Путин стал президентом России, многие члены того кооператива заняли руководящие должности в российском правительстве и бизнесе. Из этого можно предположить, что Катя и Кирилл знакомы с детства, однако именно после свадьбы с дочкой Путина его карьера начала набирать колоссальных оборотов и вскоре Шамалов стал самым молодым долларовым миллиардером России. Также на счету этого человека десятки сделок, среди которых покупки многомиллионных компаний за откровенные копейки, оффшорные счета и дорогая недвижимость. Якобы в этом браке у Екатерины Тихоновой и Кирилла Шаламова родился ребенок, но естественно его никто никогда не видел. Скорее всего, в 2018 году пара развелась, а в 2019-м Шиламов женился во второй раз, хотя и тот брак был не долгим.

Несмотря на развод с младшей дочерью Путина, после начала Россией полномасштабной войны на территории Украины, Шамалов попал в число приближенных к российскому президенту лиц, в отношении которых были введены санкции. Также санкции ввели и в отношении обеих дочерей российского диктатора. В какой стране сейчас живет Екатерина и ее дети неизвестно, хотя, возможно, она, как и ее старшая сестра сейчас в России, под тщательной охраной отцовских спецслужб. Мать девушек Людмила Очеретная проживает с новым мужем во Франции.

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