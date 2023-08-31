Школьные и студенческие годы: где учились и как выглядели Кейт, Уильям, король Чарльз и Елизавета II в юности

В преддверии нового учебного года рассказываем вам о том, где учились в свое время королевские особы и кем хотели стать в студенческие годы.

Конечно, членам королевской семьи доступны самые элитные ВУЗы. Если говорить о британской королевской семье, то многие из ее членов учились в самых престижных школах и университетах Великобритании, включая знаменитый благодаря Кейт и Уильяму Сент-Эндрюсский университет и Кембридж.

Принц Уильям

Принц Уильям в первый день в школе / Фото: Getty Images

Принц Уильям, как и его брат принц Гарри, начал свое образование в лондонском детском саду Джейн Майнорс, потом Уильям учился в школе Ладгроув, а Гарри в Wetherby School и Ludgrove School, а позже поступил в Итонский колледж (его брат Гарри пошел по его стопам и тоже закончил этот колледж).

Принц Уильям в Сент-Эндрюсском университете / Фото: Getty Images

Уильям стал первым членом королевской семьи, поступившим туда. После его завершения принц Уильям отправился поступать в университет Сент-Эндрюсс в Шотландии. Это оказалось знаковое место для Уильяма, ведь там он познакомился со своей будущей женой Кейт Миддлтон.

Принц Гарри

Гарри, окончив Итон, решил не поступать в университет, а пройти десятимесячную подготовку офицеров в Королевской военной академии в Сандхерсте.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

Принц Гарри / Фото: Getty Images

В армии принц Гарри прослужил десять лет и получил звание капитана. Он дважды воевал в Афганистане. Позже, уже завершив военную карьеру, принц организовал "Игры Непобежденных", чтобы поддерживать военных мужчин и женщин в отставке, которые адаптируются к жизни после ранений и завершения службы.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II и ее сестра принцесса Маргарет

Обе принцессы получили домашнее образование у Мэрион Кроуфорд. Дипломов у них не было, но обе королевские особы многому научились во время такого обучения.

Принцессы Маргарет и Елизавета со своей матерью Елизаветой Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

К примеру, Елизавета свободно говорила по-французски. Сестры были последними, кто из членов королевской семьи получили именно домашнее образование.

Принц Джордж

Старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон и будущий король Великобритании – принц Джордж – начал посещать детский сад Westacre Montessori School в Норфолке, когда ему было чуть больше двух лет. А в четыре года он поступил на обучение в школу Томаса Баттерси.

Принц Джордж / Фото: Getty Images

После переезда семьи в коттедж Adelaide Cottage в Виндзоре в августе 2022 года Джордж и его младшие сестра Шарлотта и брат Луи поступили в подготовительную школу Lambrook в Беркшире. В этой школе учатся мальчики и девочки до 13 лет, а дальше Джордж может пойти по стопам своего отца Уильяма, поступив в знаменитый Итонский колледж. Есть вероятность, что Уэльские хотят, чтобы там училась и их дочь Шарлотта.

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Но пока что колледж принимает на обучение лишь мальчиков, хотя директор заведения не исключает, что в будущем принимать на обучение туда будут и девочек. Принцесса Шарлотта посещала частный детский сад Willcocks недалеко от Кенсингтонского дворца. А позже, как и ее старший брат, училась в школе Томаса Баттерси, прежде чем перешла в Ламбрук. А вот для младшего сына Уэльских – принца Луи – учеба началась в детском саду Уиллкокса в Кенсингтоне, а в августе 2022 года он поступил в Ламбрук вместе со своим братом и сестрой.

Принц Луи / Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская

Будущая на тот момент принцесса училась в Мальборо-колледже. А после поступила в Сент-Эндрюсский университет в Шотландии, где изучала историю искусств.

Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

В этом университете Кейт познакомилась со своим будущим мужем принцем Уильямом (их историю любви подробнее мы уже рассказывали). Что интересно, начались их отношения с дружбы, которая впоследствии переросла в романтическую связь и почти десять лет отношений прежде, чем Уильям решился таки сделать своей девушке предложение.

Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Принцесса Беатрис Йоркская

Сара Йоркская с дочками Беатрис и Евгенией / Фото: Getty Images

Внучка королевы Елизаветы II – принцесса Беатрис - начала свое образование в школе Аптон-Хаус, а затем в школах Коуорт-Парк и Сент-Джордж. Затем она училась в Goldsmiths Лондонского университета изучая там историю.

Сара Йоркская и принц Эндрю со старшей дочерью принцессой Беатрис / Фото: Getty Images

Принцесса Евгения Йоркская

Принц Эндрю и Сара Йоркская с младшей дочерью принцессой Евгенией в школе Святого Георгия / Фото: Getty Images

Младшая сестра Беатрис – принцесса Евгения – училась в Winkfield Montessori с 1992 по 1993 год. Оттуда она присоединилась к своей сестре в школе Upton House School в Виндзоре. До 2003 года она также посещала школу Coworth Park, а затем школу Святого Георгия недалеко от Виндзорского замка. В течение следующих пяти лет Евгения училась в колледже Мальборо в Уилтшире, где изучала искусство и английскую литературу. Также принцесса Евгения училась в Университете Ньюкасла, который окончила в 2012 году со степенью по английской литературе, истории искусства и политике.

Король Чарльз III

В возрасте восьми лет юный принц Чарльз ненадолго посещал школу Hill House School, а всего шесть месяцев спустя поступил в Cheam School, где оставался в течение пяти лет. Затем родители отправили его в Гордонстоун, шотландскую государственную школу, с обучением здесь у Чарльза связаны не самые приятные воспоминания.

Принц Чарльз в Гордонстоуне / Фото: Getty Images

В 1967 году Чарльз поступил в Кембридж, где изучал историю, археологию, антропологию. Он стал первым членом британской королевской семьи, получившим диплом.

Принц Чарльз / Фото: Getty Images

Принцы Эдвард, Эндрю и принцесса Анна

Принц Эдвард / Фото: Getty Images

Младший брат короля Чарльза – принц Эдвард, герцог Эдинбургский учился в Гордонстоуне, позже записался на два семестра в Университетскую школу Вангануи в Вангануи, Новая Зеландия, где он работал домашним наставником и руководил драматическими классами. В 1986 году он получил степень бакалавра в колледже Иисуса в Кембридже. А принц Эндрю, герцог Йоркский, также посещал Гордонстоун. Королевская принцесса Анна училась в школе для девочек Бененден.

Принцесса Анна в школе Бененден / Фото: Getty Images

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