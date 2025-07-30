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Шли с открытия гольф-клуба: папарацци подловили Дональда Трампа с сыновьями, невестками и внуками
Фотографы запечатлели президента США вместе с семьей в Шотландии.
В объективы папарацци вблизи Абердина, в Шотландии, попал президент США Дональд Трамп.
Он шел вместе со старшим сыном Дональдом Трампом-младшим с его детьми Спенсером и Хлои и возлюбленной Беттиной Андерсон, и младшим сыном Эриком Трампом с женой Ларой Трамп.
Семья шла с церемонии открытия гольф-клуба Trump International Golf Links.
Все члены семьи выглядели стильно и были в отличном настроении.
Напомним, Иванка Трамп показала фото с поездки в Лондон, на которых она продемонстрировала элегантный образ.