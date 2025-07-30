Шли с открытия гольф-клуба: папарацци подловили Дональда Трампа с сыновьями, невестками и внуками

Дональд Трамп с семьей / © Associated Press

Реклама

В объективы папарацци вблизи Абердина, в Шотландии, попал президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп / © Associated Press

Он шел вместе со старшим сыном Дональдом Трампом-младшим с его детьми Спенсером и Хлои и возлюбленной Беттиной Андерсон, и младшим сыном Эриком Трампом с женой Ларой Трамп.

Спенсер, Хлои, Дональд Трамп-младший, Дональд Трамп, Лара и Эрик Трампы / © Associated Press

Семья шла с церемонии открытия гольф-клуба Trump International Golf Links.

Реклама

Все члены семьи выглядели стильно и были в отличном настроении.

Спенсер, Хлои, Дональд Трамп-младший, Беттина Андерсон, Лара и Эрик Трампы / © Associated Press

Напомним, Иванка Трамп показала фото с поездки в Лондон, на которых она продемонстрировала элегантный образ.